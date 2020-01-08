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08 января 2020 года 12:00
Значение внешнего сектора экономики РФ как источника ресурсов для экономического роста в 2020 году снизится - Промсвязьбанк
Внешний сектор экономики России в целом останется сбалансированным, но его значение как источника ресурсов для экономического роста в 2020 году продолжит снижаться, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Эксперты банка напоминают, что в 2019 году реализовался сценарий прекращения положительного вклада внешнего сектора в рост экономики России. Спад цен на сырьевых рынках привел к фиксации отрицательной динамики стоимостных объёмов экспорта. "Рост импорта усилился к концу года на фоне активизации национальных проектов, - указывают эксперты банка. - За счет относительно высоких цен на нефть, снижения оттока частного капитала и притока нерезидентов на рынок ОФЗ, денежным властям удалось максимально трансформировать положительное сальдо счета текущих операций в прирост валютных резервов. В результате был сформирован излишек ФНБ, который планируется начать инвестировать в экономику с 2020 года. В 2020 году снижение профицита внешней торговли продолжится за счет слабости глобальных рынков". Экспорт в реальном выражении возобновит рост, но стоимостные его объёмы продолжат умеренное снижение, уверены аналитики Промсвязьбанка. По их мнению, динамика импорта будет опережающей на фоне роста инвестиций и крепкого рубля в первом полугодии. Спекулятивный интерес нерезидентов к ОФЗ постепенно снизится на фоне завершения цикла снижения ключевой ставки. Во второй половине года отток частного капитала усилится на фоне умеренного ослабления рубля. Объемы оттока будут не критичными и не ослабят макроэкономическую стабильность. Накопление валютных резервов заметно замедлится, но будет продолжено. Таким образом, внешний сектор экономики в целом останется сбалансированным, но его значение как источника ресурсов для экономического роста продолжит снижаться, заключают эксперты Промсвязьбанка.
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08 января 2020 года 14:37
Индекс Мосбиржи по итогам первой недели года покажет рост, говорится в комментарии аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. В среду к 13:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,6%. Ключевую роль в повышении играет рост нефтяных котировок и цен на... читать дальше
.08 января 2020 года 13:06
Мировые фондовые площадки снижаются после сообщений об атаке Ирана на американские военные базы в Ираке, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Несмотря на заверения Тегерана о том, что это не означает его стремления к войне, и заявление президента Дональд Трамп, что... читать дальше
.08 января 2020 года 10:50
Развивающиеся рынки выглядят дешевыми относительно развитых, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оценивая сравнительную стоимость на основании текущего уровня мультипликаторов, эксперты банка констатируют, что по показателю EV/EBITDA отношение EM к MSCI World по-прежнему держится сравнительно... читать дальше
.08 января 2020 года 09:42
Темпы роста мировой экономики в 2020 г. восстановятся до 3,2% г/г против 3,4% - у МВФ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. При этом восстановление будет неоднородным и хрупким. Развитые страны традиционно будут показывать темпы роста похуже, чем развивающиеся (1,5% против 3,8%). "Очевидно, что... читать дальше
.06 января 2020 года 16:21
Средняя цена палладия в 2020 году составит, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, $2400 за унцию, сообщается в их обзоре. "Цена палладия с начала 2019 года увеличилась в 1,5 раза, причем рост в первом полугодии происходил за счет спекулятивного фактора. Тогда на рынке наблюдалось резкое снижение... читать дальше
.06 января 2020 года 14:33
S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Аппетит к риску низок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам. Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс... читать дальше
.06 января 2020 года 11:58
редняя цена алюминия в 2020 году составит $1800/тонну, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В сравнении со всеми прочими промышленными металлами алюминий провел неудачный 2019 год, снизившись на 4,4%. Со стороны КНР продолжится политика по ограничению нового предложения металла и борьба с... читать дальше
.06 января 2020 года 11:26
Взгляд на перспективы цен на сталь сохраняется умеренно негативным, что связано с напряженной внешней конъюнктурой и замедлением экономики Китая, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на сталь на мировом рынке начиная с конца 2018 г. находились под влиянием ожидания замедления китайской... читать дальше
.06 января 2020 года 10:54
Евро в 2020 году будет лишен сильных триггеров, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Наш базовый сценарий предполагает, что пара евро/доллар в 2020 г. останется в основном в рамках 1,10-1,15, с рисками локального отката чуть ниже в середине года. Экономика еврозоны останется достаточно вялой в... читать дальше
.06 января 2020 года 10:23
Высокая дивидендная доходность создает базу для продолжения роста котировок акций Сбербанка в 2020 году - Промсвязьбанк
Высокая дивидендная доходность создает базу для продолжения роста котировок акций Сбербанка в 2020 году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сбербанк демонстрирует более высокую эффективность и рентабельность по сравнению со средними показателями по российской банковской системе. "Высокая... читать дальше
.06 января 2020 года 09:56
Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что в 2020 году рентабельность "Магнита" будет улучшаться, говорится в обзоре банка. Слабая динамика продуктовых розничных продаж вкупе с замедлением инфляционных показателей отчасти из-за стагнирующего спроса населения создают не самые благоприятные условия для... читать дальше
.06 января 2020 года 09:34
Средняя цена никеля в 2020 году составит $14-15 тысяч за тонну, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Эффект от объявления Индонезией "бана" на экспортные поставки никелевой руды с 1 января 2020 г. был практически отыгран. Тем не менее, мы видим потенциал для благоприятной ценовой конъюнктуры в... читать дальше
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