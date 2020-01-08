Значение внешнего сектора экономики РФ как источника ресурсов для экономического роста в 2020 году снизится - Промсвязьбанк

Внешний сектор экономики России в целом останется сбалансированным, но его значение как источника ресурсов для экономического роста в 2020 году продолжит снижаться, отмечается в обзоре Промсвязьбанка.

Эксперты банка напоминают, что в 2019 году реализовался сценарий прекращения положительного вклада внешнего сектора в рост экономики России. Спад цен на сырьевых рынках привел к фиксации отрицательной динамики стоимостных объёмов экспорта.

"Рост импорта усилился к концу года на фоне активизации национальных проектов, - указывают эксперты банка. - За счет относительно высоких цен на нефть, снижения оттока частного капитала и притока нерезидентов на рынок ОФЗ, денежным властям удалось максимально трансформировать положительное сальдо счета текущих операций в прирост валютных резервов. В результате был сформирован излишек ФНБ, который планируется начать инвестировать в экономику с 2020 года. В 2020 году снижение профицита внешней торговли продолжится за счет слабости глобальных рынков".

Экспорт в реальном выражении возобновит рост, но стоимостные его объёмы продолжат умеренное снижение, уверены аналитики Промсвязьбанка. По их мнению, динамика импорта будет опережающей на фоне роста инвестиций и крепкого рубля в первом полугодии. Спекулятивный интерес нерезидентов к ОФЗ постепенно снизится на фоне завершения цикла снижения ключевой ставки. Во второй половине года отток частного капитала усилится на фоне умеренного ослабления рубля. Объемы оттока будут не критичными и не ослабят макроэкономическую стабильность.

Накопление валютных резервов заметно замедлится, но будет продолжено. Таким образом, внешний сектор экономики в целом останется сбалансированным, но его значение как источника ресурсов для экономического роста продолжит снижаться, заключают эксперты Промсвязьбанка.