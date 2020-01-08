Темпы роста мировой экономики в 2020 г. восстановятся до 3,2% г/г - Промсвязьбанк

Темпы роста мировой экономики в 2020 г. восстановятся до 3,2% г/г против 3,4% - у МВФ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. При этом восстановление будет неоднородным и хрупким. Развитые страны традиционно будут показывать темпы роста похуже, чем развивающиеся (1,5% против 3,8%).

"Очевидно, что в мировой экономике наблюдается синхронное замедление, и 3% роста – это минимальный уровень с момента мирового финансового кризиса, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Столь низкие темпы роста мировой экономики, – это следствие не только таких специфических факторов, как торговая война между США и КНР или Brexit, но и структурных – таких, как низкие темпы роста производительности и старение населения в странах с развитой экономикой, замедление внутреннего спроса в развивающихся странах".

Мировая торговля вслед за мировой экономикой демонстрирует нисходящее движение. "Мы прогнозировали замедление до 1,5% г/г в 2019 году против 3,4% у МВФ, - указывают эксперты Промсвязьбанка. - В последнем обновленном прогнозе МВФ скорректировал прогноз до 1,1% г/г, мы в свою очередь тоже вынуждены понизить прогноз до вовсе отрицательных темпов в -0,5% г/г. В 2020 г. МВФ вновь ждет восстановления мировой торговли до 3,2% г/г, однако мы все же сохраняем скептический взгляд, не рассчитывая увидеть темпы выше 0,8-1% г/г".