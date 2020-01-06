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Главная / Мнения аналитиков / Средняя цена палладия в 2020 году составит $2400 за унцию - Промсвязьбанк
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06 января 2020 года 16:21
Средняя цена палладия в 2020 году составит $2400 за унцию - Промсвязьбанк
Средняя цена палладия в 2020 году составит, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, $2400 за унцию, сообщается в их обзоре. "Цена палладия с начала 2019 года увеличилась в 1,5 раза, причем рост в первом полугодии происходил за счет спекулятивного фактора. Тогда на рынке наблюдалось резкое снижение физических запасов в ETF фондах. Сейчас рост стоимости обусловлен фундаментальной составляющей. Спрос на металл растет быстрее предложения, что связано с мерами Китая улучшать экологическую обстановку и недостатком инвестиций в горную инфраструктуру Южной Африки для разработки новых месторождений, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - В минус палладию могут сыграть падение продаж автомобилей в Китае, снижение интереса инвесторов через рост ETF и сокращение длинных позиций участниками рынка".
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06 января 2020 года 14:33
S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Аппетит к риску низок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам. Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс... читать дальше
.06 января 2020 года 11:58
редняя цена алюминия в 2020 году составит $1800/тонну, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В сравнении со всеми прочими промышленными металлами алюминий провел неудачный 2019 год, снизившись на 4,4%. Со стороны КНР продолжится политика по ограничению нового предложения металла и борьба с... читать дальше
.06 января 2020 года 11:26
Взгляд на перспективы цен на сталь сохраняется умеренно негативным, что связано с напряженной внешней конъюнктурой и замедлением экономики Китая, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на сталь на мировом рынке начиная с конца 2018 г. находились под влиянием ожидания замедления китайской... читать дальше
.06 января 2020 года 10:54
Евро в 2020 году будет лишен сильных триггеров, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Наш базовый сценарий предполагает, что пара евро/доллар в 2020 г. останется в основном в рамках 1,10-1,15, с рисками локального отката чуть ниже в середине года. Экономика еврозоны останется достаточно вялой в... читать дальше
.06 января 2020 года 10:23
Высокая дивидендная доходность создает базу для продолжения роста котировок акций Сбербанка в 2020 году - Промсвязьбанк
Высокая дивидендная доходность создает базу для продолжения роста котировок акций Сбербанка в 2020 году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сбербанк демонстрирует более высокую эффективность и рентабельность по сравнению со средними показателями по российской банковской системе. "Высокая... читать дальше
.06 января 2020 года 09:56
Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что в 2020 году рентабельность "Магнита" будет улучшаться, говорится в обзоре банка. Слабая динамика продуктовых розничных продаж вкупе с замедлением инфляционных показателей отчасти из-за стагнирующего спроса населения создают не самые благоприятные условия для... читать дальше
.06 января 2020 года 09:34
Средняя цена никеля в 2020 году составит $14-15 тысяч за тонну, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Эффект от объявления Индонезией "бана" на экспортные поставки никелевой руды с 1 января 2020 г. был практически отыгран. Тем не менее, мы видим потенциал для благоприятной ценовой конъюнктуры в... читать дальше
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