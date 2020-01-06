Евро в 2020 году будет лишен сильных триггеров - Промсвязьбанк

Евро в 2020 году будет лишен сильных триггеров, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"Наш базовый сценарий предполагает, что пара евро/доллар в 2020 г. останется в основном в рамках 1,10-1,15, с рисками локального отката чуть ниже в середине года. Экономика еврозоны останется достаточно вялой в следующем году, но торможение экономики США и постепенное расширение мер стимулирования со стороны ЕЦБ, который возглавила К. Лагард, в отсутствие финшоков способны оказать поддержку валюте еврозоны к концу года", - пишут аналитики банка.