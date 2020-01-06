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06 января 2020 года 10:23

Высокая дивидендная доходность создает базу для продолжения роста котировок акций Сбербанка в 2020 году - Промсвязьбанк

Высокая дивидендная доходность создает базу для продолжения роста котировок акций Сбербанка в 2020 году, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Сбербанк демонстрирует более высокую эффективность и рентабельность по сравнению со средними показателями по российской банковской системе.

"Высокая дивидендная доходность создает базу для продолжения роста котировок акций в этом году. Наш целевой ориентир по акциям "Сбербанка" составляет 290 рублей. За счет более высокой дивидендной доходности мы отдаем предпочтение привилегированным акциям", - указывают аналитики Промсвязьбанка.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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Компании упоминаемые в новости:    Сбербанк России


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