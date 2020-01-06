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06 января 2020 года 09:56
Рентабельность "Магнита" в 2020 году будет улучшаться - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что в 2020 году рентабельность "Магнита" будет улучшаться, говорится в обзоре банка. Слабая динамика продуктовых розничных продаж вкупе с замедлением инфляционных показателей отчасти из-за стагнирующего спроса населения создают не самые благоприятные условия для сектора, считают аналитики Промсвязьбанка. Крупнейшие игроки (X5 Retail Group и "Магнит") продолжают активную экспансию и поддерживают темпы роста торговых площадей на двухзначном уровне. При этом темпы роста выручки у обеих компаний растут медленнее темпов роста торговой площади. В отличие от компаний продуктового ритейла "Детскому Миру" удается в последние кварталы демонстрировать темпы роста выручки, превышающие темпы роста торговой площади, а также заметно более высокие уровни рентабельности по EBITDA. Среди крупнейших компаний сектора в последние кварталы выделяется заметное снижение маржинальности "Магнита". Сама компания объясняет это активной распродажей товарных запасов пассивной ассортиментной матрицы и заявляет о том, что большая часть работы в этом направлении уже проведена. Ключевым риском для сектора остается продолжение стагнации реальных располагаемых доходов населения. "Ожидаемое нами умеренное ослабление рубля в следующем году не должно оказывать негативный эффект на финансовые показатели компаний сектора, однако в случае более сильных колебаний валютного курса условия для сектора могут еще несколько ухудшиться", - пишут специалисты банка. "Магнит" на данный момент торгуется с заметным дисконтом по отношению к лидеру рынка (X5 Retail Group), что обусловлено более низкими темпами роста и показателями рентабельности. "При этом темпы роста выручки компаний постепенно начинают сближаться и вполне могут сравняться в ближайшие кварталы. По словам менеджмента "Магнита", большая часть работы по распродажам товарных запасов пассивной ассортиментной матрицы уже проведена, соответственно, ожидаем, что рентабельность "Магнита" будет улучшаться. За счет этого дисконт по EV/EBITDA между компаниями может сокращаться", - указывают аналитики Промсвязьбанка.
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Компании упоминаемые в новости: Магнит
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