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03 января 2020 года 16:29
Видим потенциал роста индекса Мосбиржи в 2020 году до 3310 пунктов - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка в базовом сценарии видят потенциал роста индекса Мосбиржи в 2020 году до 3310 пунктов, сообщается в комментарии банка. Во-первых, специалисты ждут ускорения роста экономики РФ, хотя и в условиях придавленности инфляционных процессов. Во-вторых, рынок остается заметно недооцененным (по текущей оценке экспертов банка, справедливая стоимость рынка составляет 3494 пункта) и имеет потенциал для увеличения дивидендных выплат, в том числе за счет ряда "фишек" ("Газпром", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ"). "В-третьих, мы рассчитываем, что замедление мировой экономики будет плавным и сегментным (будет происходить за счет развитых стран), а политика ведущих ЦБ позволит избежать финансовых шоков, что позволяет ожидать сохранения высокого интереса к развивающимся рынкам и российскому в особенности. Причем дивидендный характер нашего рынка и корпоративные истории способны сфокусировать спрос в "голубых фишках" и дивидендных историях внутренних секторов", - пишут аналитики Промсвязьбанка.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Сбербанк России
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