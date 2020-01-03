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03 января 2020 года 16:29

Видим потенциал роста индекса Мосбиржи в 2020 году до 3310 пунктов - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка в базовом сценарии видят потенциал роста индекса Мосбиржи в 2020 году до 3310 пунктов, сообщается в комментарии банка.

Во-первых, специалисты ждут ускорения роста экономики РФ, хотя и в условиях придавленности инфляционных процессов.

Во-вторых, рынок остается заметно недооцененным (по текущей оценке экспертов банка, справедливая стоимость рынка составляет 3494 пункта) и имеет потенциал для увеличения дивидендных выплат, в том числе за счет ряда "фишек" ("Газпром", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ").

"В-третьих, мы рассчитываем, что замедление мировой экономики будет плавным и сегментным (будет происходить за счет развитых стран), а политика ведущих ЦБ позволит избежать финансовых шоков, что позволяет ожидать сохранения высокого интереса к развивающимся рынкам и российскому в особенности. Причем дивидендный характер нашего рынка и корпоративные истории способны сфокусировать спрос в "голубых фишках" и дивидендных историях внутренних секторов", - пишут аналитики Промсвязьбанка.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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Компании упоминаемые в новости:    Газпром,  ЛУКОЙЛ НК,  Сбербанк России


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