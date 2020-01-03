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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Эффективность соглашения ОПЕК+ сомнительна - Промсвязьбанк
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03 января 2020 года 14:32
Эффективность соглашения ОПЕК+ сомнительна - Промсвязьбанк
Эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса предложения и снижения цен на нефть сомнительна, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "С учетом постоянного перевыполнения планов эффективность соглашения ОПЕК+ с целью недопущения появления на рынке навеса предложения и снижения цен на нефть сомнительна. На наш взгляд, выбранная стратегия странами ОПЕК – попытка вернуться в прошлое, когда картель занимался оперативными сильными сокращениями добычи. Однако то, что это рассчитано только до конца 1 кв. 2020 г., говорит скорее о неуверенности ОПЕК и Ко в ее эффективности", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.
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03 января 2020 года 12:24
S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3200-3230 пунктам, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 продолжает сигнализировать о перекупленности в моменте. Показатель RSI вновь повысился выше 70, что осложняет дальнейший подъем. Тем не менее, указывает... читать дальше
.03 января 2020 года 12:00
Единая европейская валюта в пятницу, 3 января, на утренних торгах опускается по отношению к доллару и пребывает немногим ниже отметки в 1,116, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Основное внимание участников торгов сегодня будет направлено на статистику в Германии и США, где появятся данные по... читать дальше
.03 января 2020 года 09:17
Ключевые российские нефтегазовые компании смотрятся выгодно относительно аналогов с развитых и развивающихся рынков - Промсвязьбанк
Ключевые российские нефтегазовые компании смотрятся выгодно относительно аналогов с развитых и развивающихся рынков как на операционном, так и на финансовом уровнях, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Можно отметить и комфортную долговую нагрузку, высокую рентабельность, стабильный... читать дальше
.31 декабря 2019 года 13:17
S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
"Аппетит" к риску во вторник слабый, на многих мировых площадках сокращенный торговый день, обороты остаются низкими. "Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов. Рост индекса с начала года составит примерно 28%, что станет лучшим результатом с... читать дальше
.31 декабря 2019 года 12:45
Инвесторы в 2020 году смогут заработать на росте финансовых активов и на улучшении ситуации с выплатой дивидендов - "Открытие Брокер"
Инвесторы, которые получают всё меньше мотивации для консервативных вложений, смогут в 2020 году заработать на росте финансовых активов, а также на улучшении ситуации с выплатой дивидендов компаниями, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Прошедший год оказался весьма успешным как для... читать дальше
.31 декабря 2019 года 11:14
Нет оснований рассчитывать на фундаментально мотивированные движения ключевых валютных пар на этой неделе, по EUR/USD в краткосрочной перспективе допускается размеренная просадка курса, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах во... читать дальше
.31 декабря 2019 года 09:48
ндекс S&P 500 на дневном графике оттолкнулся от верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии длительное время находятся в зоне перекупленности. Учитывая это, в краткосрочной перспективе потенциал дальнейшего снижения индекса сохраняется, отмечает в своем комментарии... читать дальше
.31 декабря 2019 года 09:08
Ожидается продолжение положительной динамики фондового рынка в 1 полугодии 2020 года - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс" ожидает продолжения положительной динамики фондового рынка в 1 полугодии 2020 года, сообщается в комментарии. Рынок за год прибавил 28% по индексу Мосбиржи (с учетом дивиденда 38%), что является рекордным достижением с 2009 года. Рост в значительной степени обусловлен... читать дальше
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