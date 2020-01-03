S&P500 скорректируется к 3200-3230 пунктам - ИК "Фридом Финанс"

S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3200-3230 пунктам, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Техническая картина по S&P500 продолжает сигнализировать о перекупленности в моменте. Показатель RSI вновь повысился выше 70, что осложняет дальнейший подъем. Тем не менее, указывает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов, уверенный отскок вверх говорит о том, что индекс все еще удерживается на линии "аптренда", тянущейся с 2016 года.

Американский авиаудар в Ираке повышает вероятность конфликта в Ближневосточном регионе с вовлечением крупных нефтедобытчиков вроде Саудовской Аравии и других, что создает риски для производства нефти и повышает цену. "Так что "аппетит" к риску в пятницу низкий. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3200-3230 пунктам", - отмечает А. Сабитов.