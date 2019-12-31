Ожидается продолжение положительной динамики фондового рынка в 1 полугодии 2020 года - ИК "Фридом Финанс"

ИК "Фридом Финанс" ожидает продолжения положительной динамики фондового рынка в 1 полугодии 2020 года, сообщается в комментарии.

Рынок за год прибавил 28% по индексу Мосбиржи (с учетом дивиденда 38%), что является рекордным достижением с 2009 года. Рост в значительной степени обусловлен положительной динамикой в США (индекс S&P вырос почти на 30%), однако, были и внутренние драйверы: улучшение макроэкономических показателей, увеличение дивидендов, укрепление рубля.

"Мы ожидаем продолжения положительной динамики фондового рынка в 1 полугодии 2020 года, на фон тех же драйверов. Дополнительный импульс может придать рост цены на нефть. Ориентир по росту рынка на 2020 год - 3600 пунктов по индексу Мосбиржи", - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.