Рынок акций РФ на последних в году торгах обновил максимум по индексу МосБиржи и под закрытие просел

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ на последних в уходящем году торгах обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на фоне подорожавшей нефти, после чего к закрытию торгов скорректировался в рамках фиксации прибыли игроками перед новогодним каникулами на фоне негативной динамики фондовых площадок Европы и США.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи составил 3045,87 пункта (-0,2%, максимум дня и новый пик - 3060,2 пункта), индекс РТС - 1548,92 пункта (-0,03%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 61,95 рубля (-0,08 рубля).

По итогам 2019 года индексы МосБиржи и РТС выросли на 28,6% и 44,9% соответственно, доллар подешевел на 7,87 рубля.

Подешевели в понедельник рублевые акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -1,4% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%).

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Минэнерго поддерживает потенциальное снижение доли государства в капитале ПАО "Россети" до 75%+1 акция.

"Продажа эта может быть только после повышения капитализации компании", - подчеркнул при этом министр. По его словам, именно этим обусловлен обозначенный срок приватизации - не 2020 год, а 2022.

Выросли бумаги Сбербанка России (MOEX: SBER) (+1,1%, до 254,75 рубля; +0,8% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

Индексы в США в минувшую пятницу показали незначительные изменения и остались вблизи рекордных уровней, обновив сессионные пики в ходе торгов. При этом индекс Dow Jones (+0,1%) продемонстрировал рост третью неделю подряд, а S&P 500 (+0,1%) завершил подъемом пятую неделю подряд.

Поддержку рынку оказали сообщения о рекордных розничных продажах в США в праздничный период, а также оптимистичные статданные из Китая.

Государственное статистическое управление КНР сообщило в пятницу, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в ноябре 2019 года выросла на 5,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 593,9 млрд юаней ($84,9 млрд). Повышение отмечено после трех месяцев снижения, в октябре показатель упал рекордными темпами - на 9,9%.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,2%), однако скорректировались вниз Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,5%).

В центре внимания инвесторов ситуация вокруг Северной Кореи, а также новости о готовящемся подписании промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Ранее в декабре КНДР пообещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Возникло предположение, что КНДР может испытать межконтинентальную баллистическую ракету, поскольку ранее Пхеньян провел испытание ракетных двигателей на своем полигоне Сохэ.

В минувшие выходные северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступивший на пленуме ЦК Трудовой партии страны, заявил, что нынешняя ситуация требует принятия мер, в том числе наступательных, для обеспечения безопасности и суверенитета КНДР.

Советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что США не останутся безучастными в том случае, если КНДР все-таки проведет новое ракетное испытание.

Ключевым событием для фондовых рынков станет подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, запланированное на начало января. Сам факт достижения договоренностей уже оказал существенную поддержку рынкам, несмотря на то, что стороны по-прежнему не раскрыли детали сделки, пишет MarketWatch. Кроме того, по-прежнему неясно, смогут ли Вашингтон и Пекин преодолеть оставшиеся противоречия и заключить полномасштабное торговое соглашение.

Нефть в понедельник продолжает дорожать, обновляя максимумы с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США. Цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 27 декабря. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $67,15 за баррель (+0,4% и +0,4% в пятницу), февральская цена WTI - $62,0 за баррель (+0,5% и +0,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 2,1%, причем подъем цен был отмечен по итогам четвертой недели подряд.

Доклад Минэнерго США, обнародованный в минувшую пятницу, указал на снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 5,467 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов на 1,5-3 млн баррелей.

Цены на нефть могут завершить текущий год максимальным ростом с 2016 года благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи. Эксперты, однако, ожидают замедления рынка в дальнейшем.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утром индекс МосБиржи оказался под давлением очередного укрепления рубля, но смог днем отыграть потери и даже обновил свой максимум, после чего торги завершились распродажами. Нефть продолжает дорожать, но бумаги нефтяников реагировали слабо. Просели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), несмотря на известия с Украины о завершении переговоров по транзитному соглашению. Предположительно, текст договора был согласован, так как представители Украины уже собираются в Брюссель для подписания собственных договоров с принимающими газ странами.

Рубль завершил год с весьма существенными достижениями. По сравнению с подавляющим большинством валют развивающихся стран он укрепил свои позиции против основных конкурентов за счет того, что бюджет РФ оставался профицитным, а сальдо платежного баланса - положительным. Внешний долг стал отрицательным. Подобные параметры финансового баланса государства встречаются крайне редко в современном мире. Более того, реальная доходность рубля также сохраняется, поскольку инфляция замедляется, а ставка ЦБ РФ все еще высокая. Соответственно, наблюдаемая низкая волатильность российской валюты и тенденция к укреплению имеют под собой вполне веские основания.

Нефть перед Новым годом получила стимулы в виде обострения геополитической обстановки на Ближнем Востоке. США провели воздушные атаки по пяти объектам "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В субботу также приостановилась работа на иракском месторождении Нассирия из-за протестов местного населения. США предупреждают, что могут продолжить свои операции, хотя действия Вашингтона вызвали недовольство у правительства в Багдаде. Ливийская национальная нефтяная компания заявляет о возможном закрытии порта Эз-Завия из-за боевых столкновений в непосредственной близости. Вкупе со снижением запасов и буровой активности в США это создало вполне позитивный фон для роста котировок перед новогодними каникулами.

В наступающем году доходность рынка акций РФ продолжит расти, а вероятность дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ остается высокой, считает аналитик.

Впереди у инвесторов много надежд. США и Китай готовятся к подписанию торгового соглашения первой фазы. Центральные банки многих стран смягчили денежную политику, что должно привести к оживлению деловой и потребительской активности. Отчетность за четвертый квартал, которая начнет появляться в середине января, может показать первые итоги улучшения ситуации в международной торговле и условиях кредитования, полагает Кочетков.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, нефтяные котировки продолжают расти после выхода пятничной статистики Минэнерго США о запасах сырья - официальная статистика подтвердила предварительные данные от API и позволила ценам на нефть вырасти до максимальных отметок с сентября 2019 года, когда котировки получали поддержку после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. В результате отраслевая статистика позволяет нефтяным контрактам завершить год на оптимистичной ноте в условиях нейтрального новостного фона и сохранения аппетита к рисковым активам на устойчивом уровне, отмечают эксперты.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, несмотря на сохраняющийся сильный рост добычи нефти в США (прибавка добычи за год составила 1,1 млн б/с), на рынке все же удалось сохранить близость к балансу спроса и предложения. По недавним новым договоренностям, наступающий 2020 год стартует с дополнительных уменьшений добычи странами ОПЕК+. С учетом этого обстоятельства, а также принимая во внимание временное перемирие в торговой войне США и Китая, цены нефти завершают год на мажорной ноте.

Позитивным фактором для российского рынка в конце года также стали подготовка и ожидаемое подписание "Газпромом" транзитного контракта через ГТС Украины. В связи с этим ожидается снижение напряжения в связках Россия-Украина и Россия-ЕС. С другой стороны, некоторое напряжение добавилось по линии "Северного потока 2", против которого США приняли санкции и отправили завершение строительства в туманное будущее, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник подешевели акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,1%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,3%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-1,6%).

Выросли акции ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+14,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+10,6%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+6,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+5,2%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+4,6%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4,5%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+3,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+3,2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,2%).

ПАО "КАМАЗ" в 2019 году, по предварительным данным, увеличило производство грузовых автомобилей на 3% - до 35,4 тыс. штук, сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в понедельник.

Утвержденный советом директоров "КАМАЗа" бизнес-план на 2020 год предполагает реализацию 35,709 тыс. грузовиков, сообщила компания. Бизнес-план "КАМАЗа" предполагает получение чистой прибыли в следующем году в размере 288 млн рублей, выручка планируется на уровне 204 млрд рублей, инвестировать в производство предполагается 14,1 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,178 млрд рублей (из них 10,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).