Рынок евробондов РФ закрывает 2019 год на рекордно высоких уровнях, цены в понедельник слегка снизились

Москва. 30 декабря. И Рынок российских еврооблигаций закрывает 2019 год на рекордно высоких ценовых уровнях, при этом в понедельник котировки большинства выпусков евробондов РФ слегка снизились на фоне пониженной активности торгов из-за начавшихся рождественских и новогодних каникул у многих крупных игроков рынка. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также демонстрируют небольшое ценовое снижение, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составили лишь спреды для евробондов РФ с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 27 декабря на 40 базисных пунктов и составила 113,74% от номинала, что соответствует доходности 2,66% годовых (рост на 11 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 3 базисных пункта, составив 100,78% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,57% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 10 пунктов и составил 109 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 10 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,11% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,65% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 9 пунктов, опустившись до 131,06% от номинала (доходность выросла также на 0,5 пункта и составила 3,59% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 24 базисных пункта - до 111,65% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта, до 2,75% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 12 базисных пунктов - до 109,11% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 2,295% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 55 базисных пунктов, подешевев до 125,19% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 3,77% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,39% от номинала (доходность - 2,845% годовых).

"Сегодняшний день для рынка российских еврооблигаций не показательный в силу низкой активности торгов, так как многие иностранные инвесторы еще не вернулись с рождественских каникул, а российские игроки в большинстве своем уже покинули рынок, уйдя на новогодние каникулы. Сейчас можно зафиксировать лишь общий ценовой уровень, на котором закрывается рынок в этом году, а уровни близки к годовым максимумам. В целом год для инвесторов выдался весьма удачным, последний раз такие темпы роста мы видели в период восстановления после кризиса 2008 года. Но с другой стороны, после такого активного ралли дальше расти очень сложно. Открытие года довольно часто приносит инвесторам сюрпризы, причем это могут быть как позитивные сюрпризы, так и негативные. И угадать, что будет на этот раз, довольно сложно - есть предпосылки как для продолжения ралли, так и для коррекционного разворота. Хотя пока рынок чувствует себя довольно неплохо и показывает свою силу", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.