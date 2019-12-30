Текущий рыночный настрой располагает к дальнейшему укреплению рубля - Sberbank Asset Management

Динамика российской валюты в ближайшее время будет определяться общим восприятием глобальных инвесторов всей группы валют развивающихся рынков, говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. Учитывая текущий рыночный настрой, укрепление рубля может продолжиться несмотря на некоторую переоцененность российской валюты.

На прошлой неделе дорожающая нефть и глобальный рост аппетита к риску продолжили оказывать существенную поддержку российской валюте, напоминает Ренат Малин. Индекс валют EMCI вырос на 0,5%, рубль укрепился на 0,2%.