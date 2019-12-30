Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся к вверх к евро благодаря последним налоговым выплатам месяца

Москва. 30 декабря. Доллар немного ускорил темпы снижения, евро развернулся вниз и слабеет на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность, обусловленному необходимостью перечисления в бюджет последних налоговых выплат декабря.

Курс доллара США составил 61,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,3 руб./EUR1, подешевев на 1,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,2 копейки - до 65,23 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 31 декабря на 12,58 копейки, до 61,9057 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,57 копейки, до 69,3406 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в понедельник днем благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность в рамках налогового периода декабря (в понедельник компании-экспортеры перечисляют в бюджет налог на прибыль). При этом более активные темпы укрепления рубля в паре с долларом обусловлены тем, что американская валюта дешевеет в последние дни к большинству мировых валют на глобальном рынке. Инвесторы фиксируют прибыль в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, запланированного на начало января.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на брифинге, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Нефть продолжает дорожать в понедельник после подъема цен в пятницу до максимумов с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,67% - до $67,32 за баррель. Февральский фьючерс WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,44% - до $61,99 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 2,1%, причем подъем цен был отмечен по итогам четвертой недели подряд.

Доклад Минэнерго США, обнародованный в минувшую пятницу, указал на снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 5,467 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов на 3 млн баррелей.

Цены на нефть могут завершить текущий год максимальным ростом с 2016 года благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

"Российский валютный рынок, как и прочие мировые финансовые рынки, пребывает в состоянии предновогоднего затишья. Внешний фон складывается для российской валюты умеренно позитивно. Индекс валют развивающихся стран в слабом плюсе. Поддержку оказывают комфортные цены на нефть, завершающие год вблизи отметки $68 за баррель. Сегодня уплачивается налог на прибыль, что локально может выступать на стороне рубля. В целом же на рынке отсутствуют значимые события, способные заметно изменить конъюнктуру валютного рынка", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Отечественный рубль, получивший на завершившейся неделе поддержку не только со стороны дорожающей нефти, но и за счет налогового периода, продолжает удерживать позиции, хотя уже и не укрепляется теми темпами, которыми рос ранее. Чрезмерно крепкий рубль не слишком выгоден национальной экономике, и регулятор, безусловно, будет стараться влиять на курс рубля за счет валютных интервенций. Тем не менее, пока для нашей валюты все складывается относительно благополучно, и инвесторы в большинстве своем не спешат фиксировать прибыль", - полагает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

"Рубль выглядит уверенно на фоне высоких цен на нефть и спросу на рисковые активы благодаря заключению торговой сделки между США и Китаем. В понедельник последний предпраздичный торговый день на ММВБ, ожидаем сохранения диапазона 61,85-62,35 руб./$1", - отмечает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

Банк России в понедельник, 30 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и общем спросе 732,1 млрд рублей) в среднем по ставке 6,07% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся в прошлый вторник, 24 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 600 млрд рублей (при лимите 600 млрд рублей и общем спросе 938,3 млрд рублей) в среднем по ставке 6,11% годовых

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 30 декабря разместил 28-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 12 млрд 300 млн рублей (при лимите 175 млрд 595,1 млн рублей и общем спросе 12 млрд 300 млн рублей). Цена отсечения была определена на уровне 99,951% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9596% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 6,42% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца уменьшились также на 1 б.п. - до 6,42% и 6,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 6,47% годовых.