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30 декабря 2019 года 15:29
Инвесторы фиксируют прибыли уходящего года - ИК "Фридом Финанс"
Мировые фондовые площадки в предпоследний торговый день 2019 года торгуются неуверенно. Инвесторы фиксируют прибыли после достижения максимумов и готовятся к празднованию Нового года, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Объемы торгов остаются низкими, отмечает эксперт. Азиатские фондовые индексы на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский Nikkei в теряет около 0,8%. Гонконгский Hang Seng набирает 0,3%, шанхайский CSI 300 прибавляет почти 1,5%. Китайские площадки получили позитивный импульс благодаря ралли брокерских компаний, для которых смягчили регулирование. Европейские биржи на открытии опустились примерно на 0,3%. "Спрос на безопасные активы слаб, отмечает Ален Сабитов. - Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,90%. Золото торгуется в нуле, выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent остается вблизи $68 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня также невысок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии закрепится в диапазоне 3220-3250 пунктов". Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано, указывает аналитик ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 продолжает сигнлизировать о возможной перекупленности. Низкие праздничные объемы торгов не позволяют назвать рост последних дней здоровым. Гэп от 20 декабря сохраняется, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни. Показатель RSI остается на значениях, близких к уровням перекупленности, что осложняет дальнейший подъем. Вероятность коррекции или консолидации повышается. "В условиях обновления фондовыми рынками максимумов и при наличии признаков технической перекупленности индекса S&P500 рекомендуем обратить внимание на ETF из золотодобывающих компаний GDX, обладающий защитными свойствами, - заключает эксперт ИК "Фридом Финанс". - Золото за последнюю неделю восстановилось выше $1500 за унцию, несмотря на рекордные значения фондовых индексов. Это может говорить о просыпающемся спросе на безопасные активы. Инвесторы занимают более осторожные позиции, так как позитивные ожидания от достижения договоренностей по первой фазе торговой сделки между Китаем и США в основном отыграны. Удорожание золота положительно сказывается на бизнесе золотодобытчиков, что приводит к росту GDX".
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Компании упоминаемые в новости: Tesla
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31 декабря 2019 года 13:17
S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
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Рынок евробондов РФ закрывает 2019 год на рекордно высоких уровнях, цены в понедельник слегка снизились
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Москва. 30 декабря. Доллар немного ускорил темпы снижения, евро развернулся вниз и слабеет на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность, обусловленному необходимостью перечисления в бюджет последних налоговых выплат декабря. читать дальше
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Отраслевая статистика позволяет нефтяным контрактам завершить год на оптимистичной ноте - "Нордеа банк"
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Сильное позитивное движение акций Tesla может продолжиться за счет высоких исторических мультипликаторов и моментума - ИК "Фридом Финанс"
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