Отраслевая статистика позволяет нефтяным контрактам завершить год на оптимистичной ноте - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки продолжают уверенно расти: в утренние часы фьючерсы на Brent торгуются в близи отметки $68,3/bbl, WTI - $61,8/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В пятницу были опубликованы официальные данные от Минэнерго США по американскому нефтяному рынку, в соответствии с которыми запасы сырой нефти на позапрошлой неделе в Штатах снизились на 5,5 mb.

"Таким образом, официальная статистика подтвердила предварительные данные от API и позволила ценам на нефть вырасти до максимальных отметок с сентября 2019 года, когда котировки получали поддержку после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. В результате, отраслевая статистика позволяет нефтяным контрактам завершить год на оптимистичной ноте в условиях нейтрального новостного фона и сохранения аппетита к рисковым активам на устойчивом уровне". - заключают эксперты "Нордеа Банка".