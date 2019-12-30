Рынок акций РФ после позитивного старта ушел в "минус" по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне благоприятной внешней конъюнктуры ушел в "минус" по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля; динамика blue chips смешанная.

К 11:10 МСК понедельника индекс МосБиржи составил 3044,13 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1554,7 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,3%.

Доллар упал до 61,68 рубля (-0,36 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +0,3% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Минэнерго поддерживает потенциальное снижение доли государства в капитале ПАО "Россети" до 75%+1 акция.

"Продажа эта может быть только после повышения капитализации компании",- подчеркнул при этом министр. По его словам, именно этим обусловлен обозначенный срок приватизации - не 2020 год, а 2022-й.

Просели бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%", Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%, до 250,9 рубля), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%).

Индексы в США в минувшую пятницу показали незначительные изменения и остались вблизи рекордных уровней, обновив сессионные пики в ходе торгов. При этом индекс Dow Jones (+0,1%) продемонстрировал рост третью неделю подряд, а S&P 500 (+0,1%) завершил подъемом пятую неделю подряд.

Поддержку рынку оказали сообщения о рекордных розничных продажах в США в праздничный период, а также оптимистичные статданные из Китая.

Государственное статистическое управление КНР сообщило в пятницу, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в ноябре 2019 года выросла на 5,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 593,9 млрд юаней ($84,9 млрд). Повышение отмечено после трех месяцев снижения, в октябре показатель упал рекордными темпами - на 9,9%.

Тем временем розничные продажи в США выросли на 3,4% в период с 1 ноября по 24 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно отчету Mastercard Spending Pulse, опубликованному в четверг. Онлайн-продажи за этот период увеличились на 18,8%, составив 14,6% от общего объема розничных продаж.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%), но проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,2%).

В центре внимания инвесторов ситуация вокруг Северной Кореи, а также новости о готовящемся подписании промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Ранее в декабре КНДР пообещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Возникло предположение, что КНДР может испытать межконтинентальную баллистическую ракету, поскольку ранее Пхеньян провел испытание ракетных двигателей на своем полигоне Сохэ.

В минувшие выходные северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступивший на пленуме ЦК Трудовой партии страны, заявил, что нынешняя ситуация требует принятия мер, в том числе наступательных для обеспечения безопасности и суверенитета КНДР.

Советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что США не останутся безучастными в том случае, если КНДР все-таки проведет новое ракетное испытание.

Ключевым событием для фондовых рынков станет подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, запланированное на начало января. Сам факт достижения договоренностей уже оказал существенную поддержку рынкам, несмотря на то, что стороны по-прежнему не раскрыли детали сделки, пишет MarketWatch. Кроме того, по-прежнему неясно, смогут ли Вашингтон и Пекин преодолеть оставшиеся противоречия и заключить полномасштабное торговое соглашение.

Нефть в понедельник продолжает дорожать, обновляя максимумы с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США. Цена Brent находится на $0,45 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 27 декабря. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,01 за баррель (+0,2% и +0,4% в пятницу), февральская цена WTI - $61,77 за баррель (+0,1% и +0,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 2,1%, причем подъем цен был отмечен по итогам четвертой недели подряд.

Доклад Минэнерго США, обнародованный в минувшую пятницу, указал на снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 5,467 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов на 1,5-3 млн баррелей.

Цены на нефть могут завершить текущий год максимальным ростом с 2016 года благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

Эксперты, однако, ожидают замедления рынка в дальнейшем.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, на глобальных площадках сохраняются умеренно оптимистичные настроения в условиях пониженной торговой активности в конце 2019 года. В условиях отсутствия значимых данных и экономических новостей ожидания скорого подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем поддерживают оптимизм на площадках. В понедельник внимание могут привлечь второстепенные данные по американской экономике: в вечерние часы будет опубликован индекс деловой активности (PMI) в Чикаго и индекс деловой активности от ФРБ Далласа. Консенсус-прогноз указывает на небольшое увеличение этих индексов. Если это произойдет, то в вечерние часы доллар может попытаться восстановить часть потерянных позиций.

Нефтяные котировки продолжают расти после выхода пятничной статистики Минэнерго США о запасах сырья - официальная статистика подтвердила предварительные данные от API и позволила ценам на нефть вырасти до максимальных отметок с сентября 2019 года, когда котировки получали поддержку после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. В результате, отраслевая статистика позволяет нефтяным контрактам завершить год на оптимистичной ноте в условиях нейтрального новостного фона и сохранения аппетита к рисковым активам на устойчивом уровне, отмечают эксперты.

По оценке аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, внешний фон в понедельник говорит в пользу продолжения покупок. Не исключено, что под занавес торгов возможен сильный "задерг" котировок на низколиквидном рынке из-за того, что крупные инвесторы под занавес года попытаются улучшить свои финансовые результаты.

Пока не видно факторов, способных переломить восходящий тренд западных площадок в начале 2020 года. Следовательно, и вероятность открытия российских торгов в начале января "гэпом" вверх велика. Поэтому "длинные" позиции, или хотя бы их часть, переносить на следующий год вполне оправданно.

Акции Сбербанка превысили 250 рублей, и теперь следующей целью роста выступает отметка чуть выше 260 руб. Хорошие перспективы есть у бумаг "Газпрома", которых должно поддержать заключение соглашения с Украиной на транзит газа (сейчас идет согласование текста договора).

Нефть вновь подрастает на общем оптимизме, прежде всего в ожидании подписания "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем. Последнюю неделю котировки "черного золота" торгуются вблизи верхней границы восходящего канала от начала октября. Однако серьезных попыток скорректироваться не видно. Поэтому продолжение плавного движения нефти Brent в район $70 за баррель очень вероятно, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-1,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+3,5%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,1%), акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+1,9%), "префы" "Селигдара" (+1,7%).

Подросли акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+0,7%).

ПАО "КАМАЗ" в 2019 году, по предварительным данным, увеличило на 3% производство грузовых автомобилей - до 35,4 тыс. штук, сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в понедельник.

Утвержденный советом директоров "КАМАЗа" бизнес-план на 2020 год предполагает реализацию 35,709 тыс. грузовиков, сообщила компания. Бизнес-план "КАМАЗа" предполагает получение чистой прибыли в следующем году в размере 288 млн руб., выручка планируется на уровне 204 млрд руб., инвестировать в производство предполагается 14,1 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,884 млрд рублей (из них 1,268 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).