Рекомендация для акций компании Alexion Pharmaceuticals - "покупать" - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" считают, что в 2020 году у акций Alexion Pharmaceuticals есть все шансы наверстать свое неоправданное отставание от рынка и даже перегнать его по доходности. Выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год, рекомендация для акций компании - "покупать".

Акции Alexion Pharmaceuticals в 2019 году заметным образом отставали от американского фондового рынка в целом – принесли порядка 12,5% по сравнению с доходностью 28,4% по индексу S&P 500, при том что основные показатели квартальных отчетностей компании демонстрировали планомерное улучшение.

"Мы считаем, что в 2020 году у Alexion есть все шансы наверстать свое неоправданное отставание от рынка и даже перегнать его по доходности благодаря дальнейшему улучшению показателей операционной деятельности и поступлению позитивных новостей с фронта научных разработок и клинических испытаний. Выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion подкрепляет наши конструктивные ожидания по инструменту на ближайший год. Мы присваиваем акциям Alexion Pharmaceuticals рекомендацию "покупать", - указывает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" З. Саидова.

Alexion Pharmaceuticals – американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты преимущественно от редких заболеваний, была основана в 1992 году.

Рыночная капитализация Alexion Pharmaceuticals составляет $24,4 млрд, численность штата – 2656 сотрудников.

Наиболее известным и успешно себя зарекомендовавшим препаратом компании является Soliris (eculizumab) для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома, выручка от этого наименования в третьем квартале составила 78% от общей величины продаж Alexion. Другие коммерциализированные препараты компании – Ultomiris, Strensiq и Kanuma.