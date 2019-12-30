Рубль дорожает к доллару и снижается к евро утром вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 30 декабря. Доллар немного снижается, евро, напротив, укрепляется на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за движением евро и доллара на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,98-62,07 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,02 руб./$1 (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,46 руб./EUR1 (+15,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 6,2 копейки к уровню закрытия пятницы, до 65,37 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,15 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 42,76 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль движется разнонаправленно к евро и доллару на старте торгов следом за динамикой валют на Forex, где американская валюта дешевеет последние несколько дней подряд на фиксации прибыли в ожидании подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, запланированного на начало января.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на брифинге, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Нефть продолжает дорожать в понедельник после подъема цен в пятницу до максимумов с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК повысилась на 0,19% - до $67 за баррель. Февральский фьючерс WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,1% - до $61,78 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 2,1%, причем подъем цен был отмечен по итогам четвертой недели подряд.

Доклад Минэнерго США, обнародованный в минувшую пятницу, указал на снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 5,467 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов на 3 млн баррелей.

Цены на нефть могут завершить текущий год максимальным ростом с 2016 года благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.