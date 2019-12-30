Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не покажут яркой динамики

Москва. 30 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не покажут ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы слабо изменились в пятницу, но остались вблизи рекордных уровней, обновив сессионные пики в ходе торгов. При этом индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост третью неделю подряд, а S&P 500 завершил пятую неделю подряд в плюсе. Поддержку рынку оказали сообщения о рекордных розничных продажах в США в праздничный период, а также оптимистичные статданные из Китая. В центре внимания участников рынка остаются торговые договоренности США и Китая. Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на брифинге, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в понедельник, в центре внимания трейдеров ситуация вокруг Северной Кореи, а также новости о готовящемся подписании промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,65%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, южнокорейский KOSPI потерял 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Ранее в декабре КНДР пообещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Возникло предположение, что КНДР может испытать межконтинентальную баллистическую ракету, поскольку ранее Пхеньян провел испытание ракетных двигателей на своем космодроме Сохэ. В минувшие выходные северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступивший на пленуме ЦК Трудовой партии страны, заявил, что нынешняя ситуация требует принятия мер, в том числе наступательных для обеспечения безопасности и суверенитета КНДР.

Ключевым событием для фондовых рынков станет подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, запланированное на начало января. Сам факт достижения договоренностей уже оказал существенную поддержку рынкам, несмотря на то, что стороны по-прежнему не раскрыли детали сделки. Кроме того, по-прежнему неясно, смогут ли Вашингтон и Пекин преодолеть оставшиеся противоречия и заключить полномасштабное торговое соглашение.

В свою очередь нефть продолжает дорожать в понедельник после подъема цен в пятницу до максимумов с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $68,40 за баррель, что на 0,35% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на 0,35%, до $68,16 за баррель. Февральский фьючерс WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,16% - до $61,82 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $61,72 за баррель, поднявшись на 0,06% по сравнению с предыдущей сессией.

Доклад Минэнерго США, обнародованный в минувшую пятницу, указал на снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 5,467 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов на 3 млн баррелей. Цены на нефть могут завершить текущий год максимальным ростом с 2016 года благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи. Эксперты, однако, ожидают замедления рынка в дальнейшем.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 3,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 22,937 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,253 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 декабря вырос на 0,25% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,26%, поднявшись до 657,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-18" (+5,1%), "РЖД-001P-06R" (+2,7%) и "Газпром БО-22" (+0,81%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-23" (-0,48%), "ВБРР-001Р-01" (-0,34%) и "РЖД-001P-05R" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместило облигации с ипотечным покрытием объемом 2 млрд 663,462 млн рублей. Сбор заявок на бонды прошел 26 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых. Выпуск будет погашен 28 мая 2040 года. "Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 95,72% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EC-60M-001Р-180R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2 млрд 871 млн рублей. Облигации гасятся 26 декабря 2024 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,9459% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к динамике иностранных акций, входящих в динамическую корзину. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Ист Сайбериан петролеум" ("ИС петролеум", Красноярск) полностью разместило облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Выпуск сроком обращения 5 лет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: по 5% от номинала будет выплачено в даты окончания 22-24-го, 31-36-го, 54-59-го купонов, 3% от номинала будут погашены в дату окончания 25-го купона, по 2% от номинала будет погашено в даты окончания 27-30-го и 37-го купонов, по 1% от номинала в даты окончания 52-53-го купонов и 10% в дату выплаты 60-го купона. Также предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 9-го, 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона облигаций с ипотечным покрытием объемом 2 млрд 663,462 млн рублей в размере 6,5% годовых. Облигации размещаются по открытой подписке. Выпуск будет погашен 28 мая 2040 года. Сбор заявок на бонды прошел 26 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 27 декабря. "Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

ПАО "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 6,5% годовых. "Ленэнерго" разместило 5-й выпуск биржевых облигаций на 2,4 млрд рублей в июле 2015 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,2% годовых. По бумагам 20 января 2020 года предстоит оферта. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Альфа-банк установил ставку 7-12-го купонов облигаций серии БО-18 на уровне 6,5% годовых. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-18 объемом 5 млрд рублей в январе 2017 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 9,45% годовых. Предусмотрена 3-летняя оферта с исполнением 22 января 2020 года.

ООО "Стройжилинвест" установило ставку 12-го купона облигаций 1-й серии в размере 6,35% годовых. Компания в июле 2014 года разместила облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,6% годовых. Компания продлила срок обращения облигаций 1-й серии на 3 года. Первоначально срок обращения выпуска составлял 5 лет (1820 дней), согласно новому решению срок обращения составит 8 лет (2190 дней).