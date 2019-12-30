Утренние прогнозы: возможны покупки акций

По мнению аналитиков, в понедельник на российском рынке акций возможно продолжение покупок.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон утром в понедельник говорит в пользу продолжения покупок: более процента прибавляет китайский рынок, в "плюсе" американские фьючерсы, треть процента прибавляет нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка ростом в пределах 0,2%. Не исключено, что под "занавес" торгов мы можем увидеть сильный "задерг" котировок на низколиквидном рынке из-за того, что крупные инвесторы попытаются улучшить свои результаты для получения большего дохода с клиентов. Пока не видно факторов, способных переломить восходящий тренд западных площадок в начале года. Следовательно, и вероятность открытия наших торгов в начале года "гэпом" вверх велика. Поэтому "лонги" или хотя бы их часть переносить на следующий год вполне оправданно".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем боковую динамику на рынке акций, но рынок может еще раз обновить максимум. Ориентир - диапазон 3030-3060 пунктов по индексу Мосбиржи. Важных корпоративных новостей в фокусе нет".