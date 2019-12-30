Вряд ли на позитивном для рубля внешнем фоне увидим серьезное обесценивание - Алор Брокер

Пара евро/доллар прибавляет четверть процента и ушла выше 1,12. "Таким образом, создаются хорошие внешние предпосылки для очередного витка укрепления рубля, однако не исключено, что сегодня часть инвесторов будет хеджировать позиции перед выходными, переведя часть активов в твердую валюту. В этом году все традиционные факторы обесценивания рубля в конце года не сыграли. Вряд ли на позитивном для рубля внешнем фоне мы увидим серьезное обесценивание и в понедельник. Поэтому ждем закрытия торгов по паре доллар/рубль вблизи отметки 62", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.