Риск переноса "лонгов" по акциям на 2020 год выглядит оправданным - Алор Брокер

Риск переноса "лонгов" по акциям на 2020 год выглядит оправданным, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"Внешний фон утром в понедельник говорит в пользу продолжения покупок: более процента прибавляет китайский рынок, в "плюсе" американские фьючерсы, треть процента прибавляет нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка ростом в пределах 0,2%. Не исключено, что под "занавес" торгов мы можем увидеть сильный "задерг" котировок на низколиквидном рынке из-за того, что крупные инвесторы попытаются улучшить свои результаты для получения большего дохода с клиентов. Пока не видно факторов, способных переломить восходящий тренд западных площадок в начале года. Следовательно, и вероятность открытия наших торгов в начале года "гэпом" вверх велика. Поэтому "лонги" или хотя бы их часть переносить на следующий год вполне оправданно", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.