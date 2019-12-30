Пока для рубля все складывается относительно благополучно - ГК "ФИНАМ"

Отечественный рубль, получивший на завершившейся неделе поддержку не только со стороны дорожающей нефти, но и за счет налогового периода, продолжает удерживать позиции, хотя уже и не укрепляется теми темпами, которыми рос ранее, отмечает в своем комментарии аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев. Чрезмерно крепкий рубль не слишком выгоден национальной экономике, и регулятор, безусловно, будет стараться влиять на курс рубля за счет валютных интервенций. Тем не менее, указывает А. Коренев, пока для нашей валюты все складывается относительно благополучно, и инвесторы в большинстве своем не спешат фиксировать прибыль, хотя и былых покупок уже не наблюдается.