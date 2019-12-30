Brent подорожала до $68,35

Американские фондовые индексы слабо изменились в пятницу, но остались вблизи рекордных уровней, обновив сессионные пики. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в понедельник. Нефть продолжает дорожать в понедельник.

Американские фондовые индексы слабо изменились в пятницу, но остались вблизи рекордных уровней, обновив сессионные пики в ходе торгов. При этом индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост третью неделю подряд, а S&P 500 завершил пятую неделю подряд в плюсе.

Поддержку рынку оказали сообщения о рекордных розничных продажах в США в праздничный период, а также оптимистичные статданные из Китая.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сообщило в пятницу, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в ноябре 2019 года выросла на 5,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 593,9 млрд юаней ($84,9 млрд). Повышение отмечено после трех месяцев снижения, в октябре показатель упал рекордными темпами - на 9,9%.

Тем временем розничные продажи в США выросли на 3,4% в период с 1 ноября по 24 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно отчету Mastercard Spending Pulse, опубликованному в четверг. Онлайн-продажи за этот период увеличились на 18,8%, составив 14,6% от общего объема розничных продаж.

В центре внимания участников рынка остаются торговые договоренности США и Китая.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на брифинге, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Акции Tesla подешевели на 0,13%. В пятницу стало известно, что первые 15 автомобилей Tesla, собранные в Китае, будут переданы ее сотрудникам уже 30 декабря.

Цена бумаг Apple снизилась на 0,04% после роста на 2% днем ранее на фоне оптимизма по поводу устойчивых показателей компании в Китае.

Бумаги Amazon.com прибавили в цене 0,06%. В четверг акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера подскочили в цене на 4,45%, до $1868,77, максимального уровня закрытия с 31 июля, после того как компания зафиксировала рекордный сезон праздничных покупок в этом году.

Акции Comcast подорожали на 0,29% на сообщении The Wall Street Journal о том, что компания ведет переговоры о покупке стриминговой компании Xumo.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу поднялся на 23,87 пункта (0,08%) и составил 28645,26 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,11 пункта (0,003%) - до 3240,02 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 15,77 пункта (0,17%) и составил 9006,62 пункта. Индекс прервал рост, продолжавшийся 11 дней, но остался выше отметки в 9000 пунктов, которую он впервые в истории преодолел в четверг.

С начала года Dow Jones вырос на 22,8%, Standard & Poor's - на 29,25%, Nasdaq - на 35,74%.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в понедельник, в центре внимания трейдеров ситуация вокруг Северной Кореи, а также новости о готовящемся подписании промежуточного торгового соглашения США и Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,7%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, южнокорейский KOSPI потерял 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Ранее в декабре КНДР пообещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. Возникло предположение, что КНДР может испытать межконтинентальную баллистическую ракету, поскольку ранее Пхеньян провел испытание ракетных двигателей на своем космодроме Сохэ.

В минувшие выходные северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступивший на пленуме ЦК Трудовой партии страны, заявил, что нынешняя ситуация требует принятия мер, в том числе наступательных для обеспечения безопасности и суверенитета КНДР.

Советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что США не останутся безучастными в том случае, если КНДР все-таки проведет новое ракетное испытание.

Ключевым событием для фондовых рынков станет подписание первой фазы торгового соглашения США и Китаем, запланированное на начало января. Сам факт достижения договоренностей уже оказал существенную поддержку рынкам, несмотря на то, что стороны по-прежнему не раскрыли детали сделки, пишет MarketWatch. Кроме того, по-прежнему неясно, смогут ли Вашингтон и Пекин преодолеть оставшиеся противоречия и заключить полномасштабное торговое соглашение.

"Основным фактором, который влияет на динамику фондовых рынков, остается подготовка США и Китая к подписанию промежуточного соглашения, - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли. - Трейдеры рассчитывают, что заключение соглашения поддержит рост мировой экономики, а уж случится это или нет, увидим в будущем".

В Японии дешевеют акции интернет-компании Rakuten (-1,1%) и производителя промышленных роботов Fanuc (-1,6%), в то время как бумаги Toyobo, выпускающей текстильную продукцию, прибавляют в цене 1,9%.

В Гонконге дорожают акции девелопера Wharf Real Estate (+2,6%), автопроизводителя Geely (+2,5%) и страховой компании AIA Group (1,5%).

Стоимость бумаг южнокорейского чипмейкера SK Hynix опустилась на 1,3%, австралийской нефтекомпании Oil Search - на 0,7%.

Нефть продолжает дорожать в понедельник после подъема цен в пятницу до максимумов с середины сентября на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $68,35 за баррель, что на $0,19 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,24 (0,35%), до $68,16 за баррель.

Февральский фьючерс WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,05 (0,08%) - до $61,77 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена контракта составила $61,72 за баррель, поднявшись на $0,04 (0,06%) по сравнению с предыдущей сессией.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 2,1%, причем подъем цен был отмечен по итогам четвертой недели подряд.

Доклад Минэнерго США, обнародованный в минувшую пятницу, указал на снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 5,467 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов на 3 млн баррелей.

Цены на нефть могут завершить текущий год максимальным ростом с 2016 года благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

Эксперты, однако, ожидают замедления рынка в дальнейшем.

"Лучшие темпы повышения цен, вероятно, уже позади", - цитирует агентство Bloomberg главного аналитика Oanda Джеффри Хэлли. Эксперт отмечает, в частности, слабые шансы на заключение полномасштабного торгового соглашения США и Китаем, что ограничит подъем нефтяного рынка.

Тем временем, эксперты JBC Energy ожидают, что добыча нефти в странах вне ОПЕК, включая США, в 2020 году будет расти максимальными темпами за 15 лет. По их оценкам, в Штатах производство нефти в следующем году увеличится на 850 тыс. баррелей в сутки. Добыча в странах вне ОПЕК без учета США вырастет на 820 тыс. б/с, ожидают в JBC.