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27 декабря 2019 года 19:49

Рынок акций РФ на неделе продолжил рост к новым вершинам вслед за миром

Рынок акций РФ в последнюю полноценную торговую неделю года продолжил подъем вслед за мировыми площадками, воодушевленными ожиданиями скорого подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил максимум с февраля 2013 года, а индекс Мосбиржи достиг новых исторических вершин, превысив рубеж 3050 пунктов.

В период с 23 по 27 декабря индекс МосБиржи вырос на 1,2% и составил 3050,47 пункта, индекс РТС прибавил 1,7% и достиг 1549,4 пункта на фоне снижения доллара до 62,03 руб./$1 (-0,22 рубля) и роста мартовской нефти Brent до $66,56 за баррель (+0,7%).

За год индексы Мосбиржи и РТС выросли на 29-45%, доллар подешевел на 7,8 рубля.

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за миром благодаря оптимизму в отношении международной торговли; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 3030 пунктов, за счет раллировавших к новым пикам бумаг "Сургутнефтегаза" (+7,4%, до 51,66 рубля), причем при отсутствии корпоративных новостей.

США ввели санкции в отношении участников строительства газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", которые, в частности, снизят транзит российского газа через Украину. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам и баланс интересов сторон, таким образом, будет восстановлен.

Минфин Китая сообщил о понижении пошлин на импорт 859 товаров с 1 января 2020 года. Нефть Brent днем в понедельник умеренно корректировалась вниз на статистике Baker Hughes (число активных буровых в США выросло за неделю на 18 единиц - до 685 установок), но к закрытию торгов в США поднялась к $66,5 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ консолидировался у отметки 3030 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне сокращения активности операций на мировых площадках в преддверии празднования католического Рождества. Обновили максимумы акции "Сургутнефтегаза" (+1,1%), нефть Brent превысила $67 за баррель.

Совет директоров "Газпрома" (-0,1%) во вторник принял новую дивидендную политику ПАО, которая сделает калькуляцию расчета дивидендов независимой от "ручного управления" и будет иметь четкую формулу будущих выплат. Как известно, компания намерена выйти на показатель выплат в 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в 2022 году - по итогам работы в 2021 году. Предусмотрен переходный период с выплатой 30% по итогам 2019 года и 40% по итогам 2020 года.

В среду рынок акций продемонстрировал вялую динамику на фоне отсутствия внешних ориентиров из-за праздничного дня в США и большинстве европейских стран, индекс Мосбиржи остался на отметке 3030 пунктов. Скорректировались вниз акции "Сургутнефтегаза" (-1,9%). Торги нефтью в среду также не проводились, но позитивным сигналом для сырьевого рынка стала статистика Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти в США на 7,9 млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ также провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips в отсутствие западных игроков (не работали биржи Германии, Великобритании, Франции), индекс Мосбиржи остался выше 3030 пунктов, а индекс РТС просел к 1535 пунктам на фоне ослабления рубля. Нефть Brent в четверг стабилизировалась чуть ниже $67 за баррель.

Лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" (-3,4%) из-за отсечки дивидендов компании за третий квартал с учетом расчетов "Т+2", а по объему торгов в отсутствие новостей лидировали акции "Россгосстраха" (+1,9%, объем торгов превысил 11,823 млрд рублей).

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

В пятницу рынок акций РФ возобновил рост вслед за мировыми площадками (индексы в США обновили максимумы, Nasdaq впервые в истории преодолел отметку 9000 пунктов) на фоне сообщений о рекордных розничных продажах в США в праздничный период (по данным Mastercard, розничные продажи в США в период с 1 ноября по 24 декабря выросли на 3,4% в годовом выражении).

Индекс МосБиржи обновил исторический пик, превысив 3050 пунктов, хотя подъем сдерживался новым укреплением рубля и просевшими бумагами "Татнефти" (-2,4%) из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". Индекс РТС поднялся к 1550 пунктам, нефть Brent закрепилась в районе $67 за баррель в ожидании статистики Минэнерго США по запасам сырья (вышедшие уже после закрытия российского рынка данные Минэнерго США показали падение запасов нефти в стране на 5,47 млн баррелей, при прогнозах снижения всего на 1,5 млн баррелей, что поддержало нефтяные котировки).

С начала уходящего года Brent подорожала на 24%, причем в декабре рост цен превысил 10% благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "МРСК Сибири" (+11%), "МРСК Центра и Приволжья" (+6%), "Русснефти" (+6%); хуже рынка оказались акции "Селигдара" (-10% и -18% "префы"), "Мостотреста" (-4%), "Норникеля" (-3%).

Рынок акций РФ на последних в году торгах 30 декабря, а также в начале января может продолжить рост в ожидании подписания торговой сделки США-КНР. Коридор движения индекса Мосбиржи может составить 3030-3080 пунктов, для индекса РТС - 1530-1580 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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