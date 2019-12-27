Стоит ожидать повышения спроса на медь в следующем году - Промсвязьбанк

Стоит ожидать повышения спроса на медь в следующем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Улучшение рыночного сантимента снижает риски замедления мировой экономики и будет поддерживать спрос на металл.

Добыча меди в Китае в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры смогла выйти на многолетние максимумы, а потребление оставалось стабильным. Только в декабре цена смогла вернуться к максимумам за последние семь месяцев, а год медь завершает в небольшом плюсе, отмечается в обзоре банка.

"Улучшение рыночного сантимента снижает риски замедления мировой экономики и будет поддерживать спрос на металл в краткосрочной перспективе, - прогнозируют эксперты Промсвязьбанка. - В условиях снижения содержания металла в руде и недоинвестирования в отрасль создаются предпосылки для давления на предложение, что приведет к расширению дефицита на рынке и росту цен. Долгосрочно на фоне ужесточения экологических стандартов стоит ожидать повышения спроса на медь в производстве электромобилей".

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, риском для металла выступает уровень внебиржевых запасов меди в Азии, доступных для поставки на рынок. Определять конъюнктуру рынка будет ситуация в китайской экономике, которая продолжит замедляться.