Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Москва. 27 декабря. Доллар ускорил снижение, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в пятницу днем после небольшого утреннего укрепления; рубль растет к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 61,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,01 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,58 копейки - до 65,1 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 26,39 копейки, до 62,0315 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,46 копейки, до 69,0349 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне позитивных сигналов с внешних рынков, связанных с ожиданием подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, а также дорожающей нефти. Поддержку рынкам также оказывают оптимистичные статданные из Китая, свидетельствующие о благоприятных тенденциях в экономике страны.

Ранее на этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В четверг китайская сторона подтвердила, что находится в тесном контакте со Штатами по вопросу подписания соглашения. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сообщило, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в ноябре 2019 года выросла на 5,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - до 593,9 млрд юаней ($84,9 млрд). Повышение отмечено после трех месяцев снижения, в октябре показатель упал рекордными темпами - на 9,9%.

Фьючерсы на нефть торгуются вблизи максимальных уровней более чем за три месяца в пятницу на фоне сигналов о снижении запасов в США и оптимизме в отношении перспектив мировой экономики. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,17% - до $68,09 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,31% - до $61,87 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа. Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

"Рубль остается без сильных драйверов для ярко выраженной динамики на относительно нейтральном внешнем фоне в течение рождественской недели. Торговая активность продолжает снижаться (накануне объем торгов в паре "доллар-рубль" на MICEX вновь был ниже $1,5 млрд). В целом рубль завершает год на позитивной ноте, вместе с прочими рисковыми активами, получая поддержку от ожиданий скорого подписания торговой сделки, а также от высоких цен на нефть, которые в моменте тестируют отметку $68 за баррель. По итогам года рубль продемонстрировал самое сильное укрепление среди валют развивающихся стран, так как в начале года был существенно недооценен из-за санкционных рисков, которые в итоге не реализовались", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"В пятницу объемы торгов несколько увеличились по сравнению со вчерашним днем, поскольку экспортеры стремятся продать остатки иностранной валюты на текущих уровнях в преддверии выплаты налога на прибыль в понедельник. Мы полагаем, что к середине дня эти продажи должны прекратиться, спрос на валюту со стороны локальных и иностранных инвесторов будет способствовать ослаблению рубля до 62,5 руб. за доллар. Сегодня не ожидается большого числа макроэкономических публикаций. Наиболее заметной из них будет экономический бюллетень ЕЦБ. Мы ожидаем, что сегодня рубль подешевеет до 62,5 руб. за доллар на фоне спроса на валюту со стороны локальных и иностранных участников рынка", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, поднялась на 2 б.п. - также до 6,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 6,43%, 6,47% и 6,49% годовых соответственно.