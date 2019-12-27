Видим евро в коридоре $1,1070-1,1170 - PremEx

Аналитики PremEx не ожидают резких потрясений в паре евро/доллар и на предстоящую неделю видят евро в коридоре $1,1070-1,1170, сообщается в комментарии.

Оптимизм в американо-китайских отношениях коснулся и евро, ослабив доллар США практически по всем сегментам финансового рынка. Неделя ознаменована началом рождественских каникул, и "флэт" недели сменился ростом пары от уровней поддержек. "Из значимых событий отметим только сегодняшний отчет ЕЦБ, который может придать дополнительный импульс паре и ускорить ее рост к уровню технического сопротивления на $1,1145-50. Мы не ожидаем резких потрясений в паре и на предстоящую неделю видим евро в коридоре $1,1070-1,1170", - отмечают специалисты PremEx.