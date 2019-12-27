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27 декабря 2019 года 15:18
Raiffeisenbank снизил рекомендацию для ADR МТС до "держать", но повысил оценку на 27%
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $9 до $11,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".
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Компании упоминаемые в новости: МТС
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27 декабря 2019 года 19:49
Рынок акций РФ в последнюю полноценную торговую неделю года продолжил подъем вслед за мировыми площадками, воодушевленными ожиданиями скорого подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил максимум с февраля 2013 года, а индекс Мосбиржи достиг новых исторических вершин, превысив рубеж 3050 пунктов. читать дальше
.27 декабря 2019 года 19:23
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ завершил неделю на мажорной ноте на фоне подъема мировых фондовых площадок в ожидании подписания первой фазы торговой сделки США-КНР; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и превысил 3050 пунктов, несмотря на укрепление рубля и просевшие бумаги "Татнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.27 декабря 2019 года 18:27
Цены на газ в 2020 г. останутся на низком уровне, о восстановлении до уровней 2018 года цен на газ пока речь не идет, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Перенасыщенность мирового газового рынка в связи с избыточной добычей на сланцах в США и бумом СПГ, а также отчасти более низкими ценами на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 17:43
Стоит ожидать повышения спроса на медь в следующем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Улучшение рыночного сантимента снижает риски замедления мировой экономики и будет поддерживать спрос на металл. Добыча меди в Китае в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры смогла выйти на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:45
Инерционный рост фондовых индексов может продолжиться, но риски коррекции растут - ИК "Велес Капитал"
Инерционный рост фондовых индексов может продолжиться, но риски коррекции растут, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Российский фондовый рынок в декабре, после слабого начала месяца, "воспрянул духом" и завершает год покорением максимумов, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:33
Коридор для Brent на предстоящую новогоднюю неделю – $66,20-68,20, сообщается в комментарии. Brent начала торги пятницы с "на уровне локального максимума – $66,93, затем актив торговался на уровне $68,20, констатируют в своем обзоре аналитики PremEx. Помимо общего новостного фона, API... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:15
Аналитики PremEx не ожидают резких потрясений в паре евро/доллар и на предстоящую неделю видят евро в коридоре $1,1070-1,1170, сообщается в комментарии. Оптимизм в американо-китайских отношениях коснулся и евро, ослабив доллар США практически по всем сегментам финансового рынка. Неделя... читать дальше
.27 декабря 2019 года 15:42
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $9 до $11,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с... читать дальше
.27 декабря 2019 года 15:35
Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков
Москва. 27 декабря. Доллар ускорил снижение, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в пятницу днем после небольшого утреннего укрепления; рубль растет к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.27 декабря 2019 года 14:32
Основные фондовые индексы к середине торговой сессии пятницы показывают умеренный рост, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Русс Инвест" Дмитрия Беденкова. Так, рублевый Индекс Мосбиржи растет на 0,5%, а долларовый Индекс РТС прибавляет почти 1,0%. Торговая активность... читать дальше
.27 декабря 2019 года 13:33
Спрос на казначейские облигации США на исходе десятилетия остается высоким, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Минфин США завершил в четверг 2019 год успешным аукционом по размещению 7-летних нот. Казначейство предложило объем в... читать дальше
.27 декабря 2019 года 12:57
Валюты сырьевых экономик, такие как австралийский доллар (AUD), не получают поддержки со стороны экспансивной фискальной политики, отрицательный баланс предложения и спроса для некоторых из них станет дополнительным препятствием в 2020 году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка... читать дальше
.27 декабря 2019 года 12:10
Российский фондовый рынок по-прежнему выглядит дешево относительно своих же оценок в прошлом, что при отсутствии избыточной премии за риск указывает на его фундаментальную недооцененность, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Недооценка, в свою очередь, обусловлена низкими темпами роста... читать дальше
.27 декабря 2019 года 11:49
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за мировыми площадками и нефтью, индекс МосБиржи приблизился к историческому максимуму, при этом подъем сдерживается укреплением рубля и просевшими бумагами "Татнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.27 декабря 2019 года 11:40
Возможно умеренное ослабление евро в паре с долларом на горизонте трех месяцев до 1,09 - "Нордеа банк"
бновленный прогноз "Нордеа банка" по паре евро/доллар предполагает умеренное ослабление европейской валюты на горизонте трех месяцев до 1,09 в условиях того, что экономическая активность в Европе остается ослабленной, в то время как динамика американской экономики по-прежнему является устойчивой.... читать дальше
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