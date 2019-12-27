Основные фондовые индексы РФ в пятницу показывают умеренный рост - ИК "Русс Инвест"

Основные фондовые индексы к середине торговой сессии пятницы показывают умеренный рост, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Русс Инвест" Дмитрия Беденкова. Так, рублевый Индекс Мосбиржи растет на 0,5%, а долларовый Индекс РТС прибавляет почти 1,0%. Торговая активность несколько выросла по сравнению с днем накануне.

"Индекс Мосбиржи вновь сегодня обновил исторический максимум, достигнув 3046 пунктов. - комментирует Дмитрий Беденков. - Среди акций, входящих в расчет Индекса Мосбиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Интер РАО, которые прибавляют в цене почти 1,69%. Акции МТС прибавляют в цене 1,2%, а бумаги ММК подрастают на 1,3%. Котировки компаний поддерживает информация о приближении дат дивидендных отсечек. Акции МТС последний день торгуются с дивидендами 8 января, а бумаги ММК - 13 января. По текущим рыночным ценам акций дивидендная доходность промежуточных выплат составляет около 4%".

Технический отскок вверх демонстрируют расписки X5 Retail Group., котировки которых прибавляют сегодня около 1%. Накануне бумаги потеряли в цене около 0,8%, напоминает эксперт ИК. Дивидендная история оказывает поддержку и менее ликвидным акциям. Так, за последний месяц акции МРСК Центра и Приволжья выросли в цене на 8%, МРСК Волги - на 6%, а бумаги МРСК Сибири прибавили в цене почти 60%. Начали закрывать дивидендный гэп бумаги ЛУКОЙЛа, который на фоне поддержки со стороны цен на нефть растут сегодня в цене на 1,0%. Акции Полюса и Polymetal подрастают в цене на 0,4% и 0,7% на фоне уверенного роста цен на золото, которые превысили 1510 долл. за тр. унцию.

Под давлением находятся акции Татнефти, которые теряют 2,0% по обыкновенным и 1,5% по привилегированным акциям. Котировки акций Магнита снижаются на 0,6%. Акции ЛСР теряют в цене 0,5%. Котировки обыкновенных акций НОВАТЭК и Ростелекома проседают на 0,2%.