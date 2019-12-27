Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, индекс МосБиржи приблизился к максимуму

Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за мировыми площадками и нефтью, индекс МосБиржи приблизился к историческому максимуму, при этом подъем сдерживается укреплением рубля и просевшими бумагами "Татнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3037,14 пункта (+0,2%, максимум от 24 декабря - 3039,92 пункта), индекс РТС - 1544,37 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,1%.

Доллар подешевел до 61,95 рубля (-0,27 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%).

Подешевели бумаги "Татнефти": обыкновенные акции просели до 767,5 рубля (-32,7), "префы" - до 733 рублей (-2,6%). Дивиденды "Татнефти" за третий квартал составляют 24,36 рубля на каждый вид акций.

Также снизился курс акций "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3% и -1,1% "префы").

В США в четверг индексы выросли на 0,4-0,8% и обновили исторические максимумы, при этом Nasdaq впервые в истории преодолел отметку 9000 пунктов на фоне сообщений о рекордных розничных продажах в США в праздничный период. Объем торгов, однако, оставался невысоким, учитывая, что некоторые биржи, в том числе в Европе, Гонконге и Австралии, были закрыты в связи с рождественскими праздниками.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite ушел в "минус" на 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют в пределах 0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе брифинга, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Согласно отчету Mastercard Spending Pulse, розничные продажи в США выросли на 3,4% в период с 1 ноября по 24 декабря в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом онлайн-продажи за этот период увеличились на 18,8%, составив 14,6% от общего объема розничных продаж.

Нефть в пятницу продолжает дорожать благодаря сигналам снижения запасов в США, а также оптимизму в отношении перспектив мировой экономики; цена Brent находится почти на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,94 за баррель (+0,3% и +1,1% накануне), февральская цена WTI - $61,91 за баррель (+0,4% и +0,9% в четверг).

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

С начала текущего года WTI подорожала на 36%, причем в декабре рост цен составил порядка 12% благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в пятницу внешний фон располагает к продолжению покупок, лучше рынка обещает быть нефтегазовый сектор, силы которому придает дорогая нефть.

Нефть Brent находится на верхней границе восходящего канала от начала октября. На фоне общемирового оптимизма у нее есть потенциал пробить это сопротивление и сходить в район $70 за баррель. Но сначала все-таки было бы неплохо увидеть небольшую коррекцию, хотя бы на 1,5-2%. Возможно, поводом для фиксации прибыли по нефти вечером в пятницу станет статистика Минэнерго США по запасам нефти. Для доллара целью коррекционного роста является район 63 руб./$1, где вероятно завершение года. Целью движения индекса МосБиржи выступает отметка 3100 пунктов, но достигнуть ее рынок сможет, скорее всего, лишь в первых числах января, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, покупки на мировых рынках поддерживаются ожиданиями стабилизации ситуации в мировой экономике, а также сокращением запасов нефти в США. От отчета Минэнерго США в пятницу в среднем ожидают снижения запасов "черного золота" на 1,83 млн баррелей - умеренно позитивно для цен. В пятницу инвесторы также смогут оценить данные Baker Hughes о буровой активности в США.

В целом инвесторы в преддверии завершения года, вероятнее всего, воздержатся от агрессивных покупок и при прочих равных скорее могут быть склонны к фиксации прибыли или выжидательной позиции. Ближайшими поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 3020 и 1520 пунктов соответственно. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3010-3045 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, поддержку акциям "Газпрома" оказали заявления министра энергетики РФ Александра Новака о том, что у России есть средства завершить строительство газопровода "Северный поток 2" в течение двух месяцев. В акциях "Россетей" ралли забуксовало на новостях о планируемой допэмиссии бумаг в 2022 году с параллельной частичной приватизацией, но при сохранении контролирующей роли государства.

Февральская нефть Brent уже стремится к $68 за баррель на ожиданиях значительного сокращения запасов в США, а рубль потерял главный фактор поддержки в виде налогового периода на фоне низкой ликвидности рынка. В целом подобная динамика ожидалась, и до конца года она способна сохраниться. К тому же перед длинными выходными повышается спрос населения на валюту в связи с высоким туристическим сезоном, считает аналитик.

В США Nasdaq впервые в своей истории поднялся выше уровня 9000 пунктов, следом выросла в пятницу Азия, хотя Япония удивила данными по рынку труда. Безработица в Японии упала до 2,2% при ожиданиях сохранения показателя на уровне 2,4%. Промышленное производство в Японии сократилось за ноябрь на 0,9% при ожиданиях снижения на 1,4%. С другой стороны, розничные продажи упали в ноябре на 2,1% при ожиданиях снижения на 1,7%.

Рынок нефти живет надеждами на рост потребления, китайская промышленность подает признаки улучшения ситуации. На этом фоне не исключены попытки индекса МосБиржи подняться к новым максимальным значениям, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+2,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,4%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+1,5%), "префы" ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+2%).

Подешевели бумаги ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4,7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,3%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,772 млрд рублей (из них 1,12 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").