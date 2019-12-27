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27 декабря 2019 года 11:40
Возможно умеренное ослабление евро в паре с долларом на горизонте трех месяцев до 1,09 - "Нордеа банк"
Обновленный прогноз "Нордеа банка" по паре евро/доллар предполагает умеренное ослабление европейской валюты на горизонте трех месяцев до 1,09 в условиях того, что экономическая активность в Европе остается ослабленной, в то время как динамика американской экономики по-прежнему является устойчивой. Тем не менее, на фоне вероятного восстановления роста мировой экономики в 2020 году спрос на защитные активы может снизиться, что способно оказать определенное давление на доллар США. Как следствие, отмечают аналитики "Нордеа банка", во второй половине года евро может попытаться восстановить часть позиций в паре с "американцем" и вернуться к уровням 1,15 к концу 2020 года.
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27 декабря 2019 года 19:49
Рынок акций РФ в последнюю полноценную торговую неделю года продолжил подъем вслед за мировыми площадками, воодушевленными ожиданиями скорого подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил максимум с февраля 2013 года, а индекс Мосбиржи достиг новых исторических вершин, превысив рубеж 3050 пунктов. читать дальше
.27 декабря 2019 года 19:23
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ завершил неделю на мажорной ноте на фоне подъема мировых фондовых площадок в ожидании подписания первой фазы торговой сделки США-КНР; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и превысил 3050 пунктов, несмотря на укрепление рубля и просевшие бумаги "Татнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.27 декабря 2019 года 18:27
Цены на газ в 2020 г. останутся на низком уровне, о восстановлении до уровней 2018 года цен на газ пока речь не идет, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Перенасыщенность мирового газового рынка в связи с избыточной добычей на сланцах в США и бумом СПГ, а также отчасти более низкими ценами на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 17:43
Стоит ожидать повышения спроса на медь в следующем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Улучшение рыночного сантимента снижает риски замедления мировой экономики и будет поддерживать спрос на металл. Добыча меди в Китае в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры смогла выйти на... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:45
Инерционный рост фондовых индексов может продолжиться, но риски коррекции растут - ИК "Велес Капитал"
Инерционный рост фондовых индексов может продолжиться, но риски коррекции растут, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Российский фондовый рынок в декабре, после слабого начала месяца, "воспрянул духом" и завершает год покорением максимумов, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:33
Коридор для Brent на предстоящую новогоднюю неделю – $66,20-68,20, сообщается в комментарии. Brent начала торги пятницы с "на уровне локального максимума – $66,93, затем актив торговался на уровне $68,20, констатируют в своем обзоре аналитики PremEx. Помимо общего новостного фона, API... читать дальше
.27 декабря 2019 года 16:15
Аналитики PremEx не ожидают резких потрясений в паре евро/доллар и на предстоящую неделю видят евро в коридоре $1,1070-1,1170, сообщается в комментарии. Оптимизм в американо-китайских отношениях коснулся и евро, ослабив доллар США практически по всем сегментам финансового рынка. Неделя... читать дальше
.27 декабря 2019 года 15:42
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $9 до $11,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с... читать дальше
.27 декабря 2019 года 15:35
Рубль днем усилил рост к доллару и развернулся вверх к евро на фоне позитивных сигналов с внешних рынков
Москва. 27 декабря. Доллар ускорил снижение, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в пятницу днем после небольшого утреннего укрепления; рубль растет к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.27 декабря 2019 года 15:18
aiffeisenbank повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $9 до $11,4 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". читать дальше
.27 декабря 2019 года 14:32
Основные фондовые индексы к середине торговой сессии пятницы показывают умеренный рост, говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Русс Инвест" Дмитрия Беденкова. Так, рублевый Индекс Мосбиржи растет на 0,5%, а долларовый Индекс РТС прибавляет почти 1,0%. Торговая активность... читать дальше
.27 декабря 2019 года 13:33
Спрос на казначейские облигации США на исходе десятилетия остается высоким, отмечается в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. Минфин США завершил в четверг 2019 год успешным аукционом по размещению 7-летних нот. Казначейство предложило объем в... читать дальше
.27 декабря 2019 года 12:57
Валюты сырьевых экономик, такие как австралийский доллар (AUD), не получают поддержки со стороны экспансивной фискальной политики, отрицательный баланс предложения и спроса для некоторых из них станет дополнительным препятствием в 2020 году, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка... читать дальше
.27 декабря 2019 года 12:10
Российский фондовый рынок по-прежнему выглядит дешево относительно своих же оценок в прошлом, что при отсутствии избыточной премии за риск указывает на его фундаментальную недооцененность, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Недооценка, в свою очередь, обусловлена низкими темпами роста... читать дальше
.27 декабря 2019 года 11:49
Москва. 27 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу растет вслед за мировыми площадками и нефтью, индекс МосБиржи приблизился к историческому максимуму, при этом подъем сдерживается укреплением рубля и просевшими бумагами "Татнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
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