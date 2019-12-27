Главными факторами для рынка рублевых облигаций в 2020 г. будет денежно-кредитная политика ЦБ РФ и спрос со стороны нерезидентов - Промсвязьбанк

Главными факторами для рынка рублевых облигаций в 2020 г. будет денежно-кредитная политика ЦБ РФ и спрос со стороны нерезидентов, говорится в обзоре Промсвязьбанка. По прогнозам Минэкономразвития РФ, инфляция в первой половине 2020 г. опустится ниже 3%, а по итогам года составит 3%. В 2021 г. прогнозируется ускорение инфляции до 4% (целевой таргет ЦБ РФ).

"Мы ожидаем при такой инфляции снижения ключевой ставки до 6% в первом квартале 2020 г. и сохранения на данном уровне до конца 2020 г., - прогнозируют эксперты банка. - В оптимистичном сценарии ЦБ РФ может снизить ключевую ставку до 5,5% в середине 2020 г. (если инфляция будет ниже 3%, бюджетные расходы на нацпроекты будут ниже плана, кредитование и рост экономики будут замедляться)".

Однако риски ускорения инфляции до 4% в 2021 г., по мнению аналитиков Промсвязьбанка, могут стать причиной роста ожиданий последующего повышения ключевой ставки до 6%, что приведет к росту доходности ОФЗ в конце следующего года в диапазон 6,1 – 6,2% годовых. За 10м2019 г. нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ на 1,0 трлн руб., полностью восстановив сокращение позиций в 2018 г. "В следующем году мы ожидаем меньший спрос нерезидентов из-за снижения доходности российских гособлигаций до исторического минимума и исчерпания потенциала роста цен, - заключают специалисты банка. - Отсутствие прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также замедление мировой экономики и снижение цен на углеводороды будут формировать низкий аппетит глобальных инвесторов к риску развивающихся стран".