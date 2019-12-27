Инвесторы в преддверии завершения года, вероятнее всего, воздержатся от существенных покупок акций - ИК "Велес Капитал"

Инвесторы в преддверии завершения года, вероятнее всего, воздержатся от существенных покупок акций и при прочих равных скорее могут быть склонны к фиксации прибыли или выжидательной позиции, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Ближайшими поддержками для индексов Мосбиржи и РТС выступают уровни 3020 и 1520 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3010-3045 пунктов.

"В целом инвесторы в преддверии завершения года, вероятнее всего, воздержатся от существенных покупок и при прочих равных скорее могут быть склонны к фиксации прибыли или выжидательной позиции. Рубль в этом году также, вероятно, уже отыграл свое", считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.