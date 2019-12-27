Рубль укрепляется к доллару и снижается к евро утром вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 27 декабря. Доллар немного снижается, евро, напротив, укрепляется на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за движением евро и доллара на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,13-62,21 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,17 руб./$1 (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,13 руб./EUR1 (+7,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась всего на 0,63 копейки к уровню закрытия четверга, до 65,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,74 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 62,97 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к евро и доллару на старте торгов следом за динамикой валют на Forex, где американская валюта возобновила снижение на оптимизме трейдеров относительно торгового соглашения между США и Китаем.

Ранее на этой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В четверг китайская сторона подтвердила, что находится в тесном контакте со Штатами по вопросу подписания соглашения. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Нефть продолжает дорожать в пятницу благодаря сигналам снижения запасов в США, а также оптимизму в отношении перспектив мировой экономики.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,1% - до $66,83 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,24% - до $61,83 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

С начала текущего года WTI подорожала на 36%, причем в декабре рост цен составил порядка 12% благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.