Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не покажут яркой динамики

Москва. 27 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не покажут ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы достигли новых пиков в четверг, при этом Nasdaq впервые в истории преодолел отметку в 9000 пунктов, на фоне сообщений о рекордных розничных продажах в США в праздничный период. Объем торгов, однако, оставался невысоким, учитывая, что некоторые биржи, в том числе в Европе, Гонконге и Австралии, были закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах США и Китая. Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе брифинга, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа. Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в пятницу вслед за индексами Уолл-стрит, обновившими максимумы накануне. На рынках сохраняются надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng поднялся в ходе торгов на 1,1%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, а Shenzhen Composite снизился на 0,2%. Южнокорейский индикатор KOSPI прибавил 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%. В то же время японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,3%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать в пятницу благодаря сигналам снижения запасов в США, а также оптимизму в отношении перспектив мировой экономики. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $67,98 за баррель, что на 0,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на 1,07%, до $67,92 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,18% - до $61,79 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена контракта составила $61,68 за баррель, поднявшись на 0,93% по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа. Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 4,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 79,17 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,93 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 декабря вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 655,34 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+0,84%), "Газпром БО-23" (+0,7%) и "РЖД-001P-05R" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,85%), "Магнит-003Р-03" (-0,67%) и "Газпром БО-22" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) завершило размещение облигаций серии БО-003Р-05 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,6% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,71% годовых. Купоны полугодовые. Бонды размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) завершило размещение 3-летних облигации серии 001Р-13 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,45% годовых, ей соответствует доходность к погашению 6,61% годовых. Купоны квартальные.

Евразийский банк развития (ЕАБР) полностью разместил облигации серии 002Р-02 сроком обращения 2 месяца объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,15% годовых.

Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 96,02% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-179R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2 млрд 880,626 млн рублей. Облигации гасятся 25 декабря 2020 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к динамике курса "доллар/рубль". Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ДОМ.РФ и банк ВТБ (MOEX: VTBR) завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 96,6 млрд рублей. Обеспечением по бумагам выступает пул ипотечных кредитов, выкупленный у ВТБ. Эмитентом выступает ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", дочерняя компания ДОМ.РФ. Выпуск облигаций размещен по открытой подписке. Выпуск будет погашен 7 мая 2050 года.

ООО "СФО РуСол 1" перенесло на неопределенный срок сбор заявок и размещение "зеленых" облигаций класса "А" объемом 4,7 млрд рублей, а также класса "Б" объемом 900 млн рублей с залоговым обеспечением денежными требованиями в связи с необходимостью внести изменения в эмиссионную документацию для включения технических уточнений в определение купонных периодов и порядок расчета купонных выплат. Информация о начале размещения облигаций ООО "СФО РуСол 1" будет донесена до инвестиционного сообщества после госрегистрации Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Сбор заявок на облигации первоначально был запланирован на 25-26 декабря, техническое размещение - на 27 декабря. Ориентир ставки 1-го купона облигаций класса "А" был установлен как ставка ДГО (средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ) плюс 125-150 базисных пунктов (б.п.) (9,26-9,51% годовых). Для класса "Б" ориентиром является ставка ДГО плюс 450-550 б.п. (12,5-13,5% для 1-го купона). Оба выпуска будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения выпусков - 15 февраля 2031 года.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 7% годовых. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,75 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта.

АО "СофтЛайн трейд" выставило на 22 января 2020 года оферту по облигациям серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей включительно. Период сбора заявок с 15 по 21 января включительно. Цена приобретения - 100% от номинала. Агент по приобретению - Газпромбанк (MOEX: GZPR). Компания разместила 3-летний выпуск номинальным объемом 3 млрд рублей в декабре 2017 года, реализовав 90% займа на 2,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6-го купонов. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала будет погашаться в даты окончания 5-го и 6-го купонных периодов.