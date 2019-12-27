Утренние прогнозы: к новым максимумам

По мнению аналитиков, внешний фон утром в пятницу располагает к продолжению покупок на рынке акций.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон располагает к продолжению покупок утром в пятницу: американские фьючерсы растут на 0,2%, выше 68 долларов за баррель пытается закрепиться нефть. Поэтому ждем открытия рынка акций ростом на 0,3%. "Лучше рынка" обещает быть нефтегазовый сектор".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3035-3040 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3040, 3050 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние "бокового" движения в связи с предновогодним спадом торговой активности".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Рынок нефти живёт надеждами на рост потребления, китайская промышленность подаёт признаки улучшения ситуации. Ждём от отечественного рынка акций попытки подняться к новым максимальным значениям по индексу Мосбиржи".

ITI Capital: "Российские рынки откроются в плюсе на фоне позитивного закрытия американских площадок, роста азиатских индексов".