Индекс Мосбиржи в пятницу начнет торги в районе 3035-3040 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в пятницу начнет торги в районе 3035-3040 пунктов, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3035-3040 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3040, 3050 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние "бокового" движения в связи с предновогодним спадом торговой активности", - указывает В. Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине дня останется динамика нефтяных фьючерсов. В них могут состояться заметные движения перед перенесенной на пятницу публикацией еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (19:00 мск), отмечает специалист ИК "Алго Капитал".