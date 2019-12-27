Nasdaq впервые превысил 9000 пунктов

Американские фондовые индексы достигли новых пиков в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в пятницу. Нефть продолжает дорожать в пятницу.

Американские фондовые индексы достигли новых пиков в четверг, при этом Nasdaq впервые в истории преодолел отметку в 9000 пунктов, на фоне сообщений о рекордных розничных продажах в США в праздничный период. Объем торгов, однако, оставался невысоким, учитывая, что некоторые биржи, в том числе в Европе, Гонконге и Австралии, были закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе брифинга, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

Оптимизм участников рынка также поддержал отчет Mastercard Spending Pulse, согласно которому розничные продажи в США выросли на 3,4% в период с 1 ноября по 24 декабря в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом онлайн-продажи за этот период увеличились на 18,8%, составив 14,6% от общего объема розничных продаж.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс., до 222 тыс., минимума за три недели. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 235 тыс., а не 234 тыс., как сообщалось ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение показателя на 14 тыс. с объявленного ранее уровня, до 220 тыс.

Акции Amazon.com Inc., крупнейшего в мире интернет-ритейлера, подскочили в цене на 4,45%, до $1868,77, максимального уровня закрытия с 31 июля, после того как компания зафиксировала рекордный сезон праздничных покупок в этом году.

Цена бумаг американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. практически не изменилась, хотя компания отчиталась о росте продаж в праздничный период на 1-3% в годовом выражении, несмотря на ухудшение показателей в Японии и Гонконге.

Бумаги американского производителя электромобилей Tesla Inc. выросли на 1,3% благодаря повышению их ценового ориентира аналитиком Wedbush.

Котировки акций Boeing Co. снизились почти на 1%. В понедельник компания объявила об отставке главного исполнительного директора авиаконцерна Денниса Мюленбурга, его место с 13 января 2020 года займет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун.

Индекс Dow Jones Industrial Average закрытию торгов в четверг поднялся на 105,94 пункта (0,37%) и составил 28621,39 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 16,53 пункта (0,51%) - до 3239,91 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 69,51 пункта (0,78%) и составил 9022,39 пункта. Индекс впервые в истории превысил психологически важную отметку в 9000 пунктов.

С начала года Dow Jones вырос на 22,69%, Standard & Poor's - на 29,24%, Nasdaq - на 35,98%.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в пятницу вслед за индексами Уолл-стрит, обновившими максимумы накануне.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng поднялся в ходе торгов на 1,1%. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, а Shenzhen Composite снизился на 0,2%. Южнокорейский индикатор KOSPI прибавил 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

В то же время японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 0,4%, тогда как Topix вырос на 0,1%, завершив вторую сессию подряд в плюсе после выхода позитивных данных с рынка труда США.

На рынках сохраняются надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на брифинге, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

Статданные, обнародованные Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, показали, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая в ноябре 2019 года выросла после снижения на протяжении трех месяцев подряд благодаря ослаблению дефляции цен производителей и улучшению внутреннего спроса.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 5,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составила 593,9 млрд юаней ($84,9 млрд). В октябре показатель упал рекордными темпами - на 9,9%.

Между тем объем промпроизводства в Японии в ноябре 2019 года сократился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Снижение отмечено второй месяц подряд, но его темпы замедлились по сравнению с октябрьскими 4,5%. Падение промпроизводства в годовом выражении в прошлом месяце ускорилось до 8,1% с 7,7% в октябре.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение японского промпроизводства на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,1% в годовом выражении.

Акции китайских горнодобывающих компаний выросли на фоне сообщения Bloomberg о том, что крупнейшие производители меди в стране договорились о сокращении производства в ходе встречи в четверг. По словам источников агентства, участники встречи, в числе которых Jiangxi Copper Co. и Tongling Nonferrous Metals Group Co., не достигли консенсуса относительно объемов сокращения, однако было предложено снизить производство в 2020 году на 10% в годовом выражении.

Бумаги China Molybdenum подорожали в Гонконге на 8,9%, MMG - на 8,6%, Zijin Mining - на 9,1%, Jiangxi Copper - на 5,1%.

Котировки акций японской Z Holdings, оператора поискового сервиса Yahoo в Японии, выросли на 2,2%. Акции SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, подорожали на 1,5%. В то же время цена бумаг Fast Retailing снизилась на 2%, а бумаги фармацевтической компании Otsuka Holdings подешевели на 1,8%.

В Гонконге дорожают бумаги девелопера Country Garden (+3,7%), а также операторов казино Galaxy Entertainment (+3%) и Sands China (+2,9%)

Акции южнокорейской Samsung Electronics прибавили в цене 2,1%.

В Австралии подешевели акции Beach Energy (-1,1%) и подорожали бумаги BHP (+1,1%).

Нефть продолжает дорожать в пятницу благодаря сигналам снижения запасов в США, а также оптимизму в отношении перспектив мировой экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $68,01 за баррель, что на $0,09 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,72 (1,07%), до $67,92 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,15 (0,24%) - до $61,83 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена контракта составила $61,68 за баррель, поднявшись на $0,57 (0,93%) по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу в 19:00 мск. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

С начала текущего года WTI подорожала на 36%, причем в декабре рост цен составил порядка 12% благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

"Мы видим благоприятные статданные по экономике США, и это поддерживает покупательскую эйфорию на нефтяном рынке", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли.

"Устойчивая тенденция к росту цен на нефть отмечается с октября, когда США и Китай впервые договорились заключить промежуточное соглашение, и в отсутствие серьезных рисков на горизонте динамика рынка определяется сохраняющимся оптимизмом", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.