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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ориентир - диапазон 3010-3045 пунктов по индексу Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"
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Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин ожидает боковую динамику. Ориентир - диапазон 3010-3045 пунктов по индексу Мосбиржи. Рынок поддерживает информация о стимулирующих макроэкономических программах, начатых в КНР и Японии. Однако в конце декабря 2019 - начале января 2020 года американский рынок может испытывать периодические риски дефицита ликвидности в связи с бюджетными платежами и ростом долговой эмиссии.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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