Рынок акций РФ провел торги в консолидации, индекс РТС просел из-за ослабления рубля

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации при смешанной динамике blue chips в отсутствие западных игроков, индекс РТС просел на фоне ослабления рубля, при этом лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" из-за отсечки дивидендов компании за третий квартал с учетом расчетов "Т+2", а по объему торгов лидировали акции "Росгосстраха".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3031,67 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1534,85 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,4%.

Доллар вырос до 62,22 рубля (+0,37 рубля), утром курс опускался ниже 61,7 руб./$1.

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-3,4%, до 19,22 тыс. рублей; дивиденды за третий квартал составляют 604,09 рубля на акцию), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,7% и +1,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Выросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Татнефтии" (+0,6% и +1,2% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%).

В США накануне биржи не работали в связи с рождественскими праздниками, в Азии в четверг на работающих рынках преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), в США после выходного также отмечается оптимизм (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

Биржи Гонконга и Австралии в четверг были закрыты в связи с рождественскими праздниками, также продолжаются выходные в Европе (закрыты биржи Германии, Великобритании, Франции).

В центре внимания трейдеров остается торговое соглашение США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители. Так, министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ подчеркнул, что договоренности по первой фазе соглашения могут свидетельствовать о том, что все спорные вопросы между государствами возможно и следует решать путем переговоров.

Нефть в четверг дорожает на фоне данных о сокращении запасов в США и оптимизма по поводу торговой сделки Вашингтона и Пекина, накануне рынок был закрыт в связи с празднованием западного Рождества. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,56 за баррель (+0,6%), февральская цена WTI - $61,59 за баррель (+0,8%).

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Минэнерго США о запасах выйдут в пятницу.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, оптимистичные настроения на рынках по-прежнему поддерживают недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что США и Китай утвердили первую фазу торгового соглашения и сейчас ожидают подготовки необходимой документации для ее подписания. Кроме того, информационные агентства цитируют представителей КНР, которые заявили о сохранении тесного контакта с США для подписания торговой сделки. Большинство европейских площадок в четверг по-прежнему закрыты, поэтому торги на рынке акций РФ проходят в узком диапазоне.

Нефть Brent торгуется вблизи максимумов с сентября на фоне многочисленных заявлений представителей США и КНР о близости торговой сделки, а также статданных API о запасах сырья (резервы нефти сократились в четыре раза сильнее ожиданий). Одним из ключевых факторов для нефтяного рынка остается продолжающаяся сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, направленная на достижение баланса спроса и предложения. Как известно, в первом квартале 2020 года страны ОПЕК+ усилят сокращение нефтедобычи на 0,5 млн б/с. Действия ОПЕК+ способны удержать Brent от возврата к уровням ниже $60 за баррель, полагают в Нордеа банке.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги в США стартовали повышением трех основных индексов, обновляющих максимумы. Позитивном для рынка стал отчет Mastercard о рекордных онлайн-продажах за праздничный период (с начала ноября по 25 декабря). Инвесторы также ждут подписания торгового соглашения с Китаем. Кроме того, число первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе упало с 235 тыс. до 222 тыс. (ожидалось 224 тыс.), оставаясь недалеко от минимумов текущего года (около 200 тыс.).

Индексы МосБиржи и РТС в конце сессии держались на расстоянии от достигнутых на этой неделе пиков, не получив существенной поддержки от благоприятного внешнего фона. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены на отметках 3010 и 1520 пунктов соответственно. Сильных движений по индексам до конца года вряд ли можно ожидать. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3010-3045 пунктов.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, обычно бумаги "Норникеля" очень быстро закрывают дивидендный "гэп", но пока нет уверенности, что это произойдет, и в данном случае из-за негативной конъюнктуры рынка металлов.

Стоимость нефти подошла к верхней границе восходящего канала от начала октября. Для его пробоя нужны новые драйверы, например, сильное снижение запасов в США. Но и в этом случае шансы на полноценный пробой и уход котировок Brent в район $70 за баррель невелики. Поэтому покупать нефть при данных ценах очень рискованно.

В целом рынок акций РФ значительно снял техническую перекупленность и готов вновь двинуться вверх. Вероятность увидеть рублевый индикатор МосБиржи в районе 3100 пунктов в первых числах нового года велика, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг выросли акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+14,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+5,1%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+3,8%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+2,8%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,6%).

Просели акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-7,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-3,7%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-3,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,4%).

Рекордным оборотом в отсутствие новостей отличились в четверг акции "Росгосстраха" (+1,9%), на сделки с которыми пришлось 11,824 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,001 млрд рублей (из них 3,732 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля").