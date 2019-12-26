Золото в 2020 году не утратит своей привлекательности - Промсвязьбанк

Золото в 2020 году не утратит своей привлекательности, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. "По нашему мнению, и в 2020г. золото не утратит своей привлекательности благодаря спросу со стороны инвесторов и ETF фондов, неопределенности на рынках, а также действиям ФРС (регулятор с высокой долей вероятности оставит ставку без изменения или снизит один раз). В плюс сыграют и растущие инфляционные ожидания", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.