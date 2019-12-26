Фактор дивидендов по-прежнему будет оказывать ключевую поддержку рынку акций РФ в 2020 г. - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в 2020г. фактор дивидендов по-прежнему будет оказывать ключевую поддержку российскому рынку акций, говорится в обзоре банка. Внешний фон, учитывая санкционную угрозу и не до конца решенный конфликт США-Китай, окажет давление, но внутренние факторы, в том числе в виде корпоративных событий, способны нивелировать негатив.

"Мы видим потенциал роста индекса МосБиржи в 2020 году в базовом сценарии до 3310 пунктов. - При выборе конкретных бумаг на следующий год мы делаем акцент на более консервативных идеях с ограниченным риском и высокой дивидендной доходностью, которыми могут стать отдельные бумаги из нефтегазового (Газпром), финансового (Сбербанк п) и внутренних секторов (ЛСР, МТС, Магнит), а также привлекательный сектор электроэнергетики (РусГидро)", - отмечают эксперты Промсвязьбанка.