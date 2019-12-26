Рубль днем немного повышается к доллару и евро благодаря нефти и оптимизму относительно сделки США-Китай

Москва. 26 декабря. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне оптимизма инвесторов относительно предстоящего подписания первой фазы торговой сделки США-Китай и подрастающей нефти.

Курс доллара США составил 61,84 руб./$1 в 15:00 МСК, что на одну копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,54 руб./EUR1, подешевев на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,96 копейки - до 64,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 декабря на 5,12 копейки, до 61,7676 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,38 копейки, до 68,5003 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне оптимизма инвесторов относительно предстоящего подписания первой фазы торговой сделки США-Китай. При этом активность участников рынка остается сниженной в связи с тем, что большинство европейских рынков закрыты в связи с рождественскими каникулами.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе брифинга для журналистов, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания "первой фазы" торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе сказал, что торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов. Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

"Рубль остается вблизи максимально крепких отметок в рамках текущего года (вблизи 61,8 в паре с долларом и 68,5 в паре с евро). На текущей рождественской неделе на рынке фактически отсутствуют события, способные повлиять на валютный курс. Торги проходят при пониженных объемах (менее $1,5 млрд по паре "доллар-рубль" на MICEX накануне). Последняя значимая для рынка статистика (индекс деловой активности PMI в Китае) в этом году поступит лишь 31 декабря. В целом, до конца года рубль имеет неплохие шансы сохраниться вблизи текущих отметок. Ключевым фактором для курса остается тема торговых переговоров, по которой в последнее время поступали исключительно позитивные новости, поддерживавшие оптимизм на рынках. В таких условиях малейшего охлаждения взаимной риторики между Китаем и США достаточно для ухудшения настроений на рынках", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Рубль немного укрепляется на фоне роста цен на нефть. Экспортеры, по всей видимости, неактивны, но мы ожидаем, что благодаря высокому спросу на иностранную валюту со стороны локальных участников пара "доллар-рубль" поднимется до 62 (хотя объемы торгов на глобальном валютном рынке сегодня ограничены). Инвесторы ждут публикации в США данных по числу заявок на пособие по безработице. В декабре этот показатель, публикуемый еженедельно, вырос до двухлетних максимумов, что может объясняться сезонными факторами. Если сегодняшняя статистика покажет, что число заявок на пособие по безработице остается высоким, это будет воспринято как сигнал об ухудшении ситуации на рынке труда в США, и в таком случае доллар подешевеет. Сегодня мы ожидаем ослабления рубля до 62 за доллар на фоне спроса на иностранную валюту со стороны локальных участников рынка и сокращения поддержки со стороны экспортеров", - подчеркивают аналитики Sberbank Investment Research.

Цены на нефть эталонных марок растут третью сессию подряд в четверг, поддержку котировкам оказывают данные о сокращении запасов в США и рост оптимизма по поводу торгового соглашения Вашингтона и Пекина.

В среду рынок был закрыт в связи с празднованием католического Рождества.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,33% - до $67,42 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на 0,15% - до $61,29 за баррель.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Аналитики отмечают, что цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 года, поскольку действия ОПЕК+ по сокращению добычи будут уравновешены ростом производства в других странах.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 2 б.п. - до 6,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 6,43%, 6,47% и 6,49% годовых соответственно.