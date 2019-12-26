.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  2020 год не станет годом фунта стерлингов, однако подарит оптимизм на долгосрочную перспективу - Julius Baer
.
ГЛАВНОЕ
Новой пенсионной реформы не будет
Президент Владимир Путин заверил, что планов по запуску новой пенсионной реформы в России нет. Он также подчеркнул, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не будет
 
Минимальный размер взноса по ГПП могут установить в 1% от МРОТ
Минфин России получил от участников рынка предложения по корректировке законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Некоторые из них будут учтены в новой версии текста документа. В частности, речь идет о введении минимального размера...
 
Реформа НДФЛ обойдется регионам в 1-1,5 трлн руб.
Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали "Ведомостям" три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока. Совещания, по их словам,...
 
На фоне снижения числа коммерческих организаций растет количество ИП
В России за год на 12,4%, до 3,08 млн снизилось число коммерческих организаций (их львиную долю традиционно занимает малый и средний бизнес), при этом на 2%, до 4,06 млн увеличилось число индивидуальных предпринимателей (ИП). Такие данные приводит...
 
26 декабря 2019 года 16:19

2020 год не станет годом фунта стерлингов, однако подарит оптимизм на долгосрочную перспективу - Julius Baer

Перед выборами в Великобритании 12 декабря курс фунта стерлингов значительно укрепился, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки учли сценарий получения Консервативной партией большинства в парламенте, что позволит премьер-министру страны Борису Джонсону обеспечить упорядоченный выход из Евросоюза 31 января 2020 года и снизит риски жесткого Brexit без соглашения. Однако, сами по себе результаты выборов не смогли усилить позитивные настроения относительно фунта стерлингов, поскольку на смену им пришли рациональные оценки ситуации.

"Действительно, Brexit в конце января в основном станет формальным шагом, поскольку многие детали останутся неразрешенными, - указывают эксперты Julius Baer. - Со вступлением в переходный период, который продлится до конца 2020 года, Великобритания и ЕС будут должны согласовать финальные условия торгового режима между собой. Обещание Бориса Джонсона не допустить продления переходного периода, и даже запретить это законом, добавляет обеспокоенности. Его действия очевидно продиктованы желанием оказать давление как на переговорщиков со стороны ЕС, так и на парламент Великобритании. Сохраняются риски, что оговорка по Ирландии и станет финальным торговым режимом, что будет аналогично выходу из ЕС без соглашения для основной территории Великобритании, в отношении которой будут действовать нормы ВТО".

Таким образом, утомительные переговоры при ограниченных сроках и потенциально сложный процесс ратификации в парламенте Великобритании с риском не успеть до конца переходного периода 31 декабря 2020 года вряд ли являются благоприятной почвой для дальнейшего укрепления фунта стерлингов в следующем году, считают аналитики Julius Baer .

"Мы сохраняем нейтральную позицию по британской валюте на ближайшую перспективу. В случае, если появятся признаки того, что торговое соглашение будет заключено, ситуация может измениться. Облегчение, которое последует в связи с тем, что оговорка по Ирландии не вступит в действие, улучшит настроения и укажет на возможность дальнейшего укрепления фунта стерлингов, даже несмотря на то, что соглашение о свободной торговле является довольно жестким вариантом Brexit". - отмечают эксперты Julius Baer.

По мнению экспертов банка, дополнительную поддержку фунту стерлингов можно ожидать со стороны мер бюджетно-налогового стимулирования, обещанных правительством консерваторов. Повышение бюджетных расходов поможет создать дополнительную защиту против неблагоприятных последствий для экономики страны в случае жесткого Brexit, а также других связанных с выходом из ЕС негативных факторов. Восстановление прямых иностранных инвестиций, связанных с этим процессом, является основой для позитивного прогноза Julius Baer по фунту стерлингов на долгосрочную перспективу.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 декабря 2019 года 19:32
Рубль развернулся вниз и заметно снижается к доллару и евро на фиксации прибыли после заметного роста в предыдущие дни
Москва. 26 декабря. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с фиксацией прибыли по длинным рублевым позициям после ощутимого роста в предыдущие дни.    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 19:19
Рынок акций РФ провел торги в консолидации, индекс РТС просел из-за ослабления рубля
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации при смешанной динамике blue chips в отсутствие западных игроков, индекс РТС просел на фоне ослабления рубля, при этом лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" из-за отсечки дивидендов компании за третий квартал с учетом расчетов "Т+2", а по объему торгов лидировали акции "Росгосстраха".    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 18:46
Рубль в начале следующего года будет торговаться на уровне 62-64 руб./долл. - Альфа-банк
Для рубля перспективы 1-го полугодия 2020 г. выглядят лучше, чем перспективы 2-го, отмечает в своем прогнозе главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Вероятно, в начале года рубль будет торговаться на уровне 62-64 руб./долл. - этому, по мнению эксперта, способствует улучшение...    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 18:21
Золото в 2020 году не утратит своей привлекательности - Промсвязьбанк
Золото в 2020 году не утратит своей привлекательности, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Политическая напряженность, опасения рецессии и снижение процентных ставок ключевыми ЦБ вернули цены на золото к максимальным с 2013 года уровням. "По нашему мнению, и в 2020г. золото не утратит своей...    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 18:00
Фактор дивидендов по-прежнему будет оказывать ключевую поддержку рынку акций РФ в 2020 г. - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в 2020г. фактор дивидендов по-прежнему будет оказывать ключевую поддержку российскому рынку акций, говорится в обзоре банка. Внешний фон, учитывая санкционную угрозу и не до конца решенный конфликт США-Китай, окажет давление, но внутренние факторы, в том...    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 17:02
Прибыльность высокодоходных валют развивающихся экономик в 2020 году снизится - Julius Baer
Улучшение циклического фона станет поддержкой для более доходных валют развивающихся экономик в 2020 году, отмечается в комментарии Julius Baer. Низкие процентные ставки в развитых экономиках являются еще одним фактором, который способствует благоприятному прогнозу для высокодоходных валют...    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 15:35
Рубль днем немного повышается к доллару и евро благодаря нефти и оптимизму относительно сделки США-Китай
Москва. 26 декабря. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне оптимизма инвесторов относительно предстоящего подписания первой фазы торговой сделки США-Китай и подрастающей нефти.    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 15:32
Давление на китайский юань в 2020 году будет снижаться - Julius Baer
Ослабление китайского юаня в 2020 году замедлится; в то время как осторожная политика денежно-кредитного стимулирования для поддержки роста ВВП останется негативным фактором для юаня, действие других факторов давления в следующем году ослабнет, отмечается в комментарии Julius Baer. "Мы ожидаем...    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 14:53
Циклическое улучшение экономического роста в 2020 году ослабит позиции доллара США - Julius Baer
Дружественный циклический фон в 2020 году бросит вызов структурным поддерживающим факторам для доллара США (USD), которые действовали в конце этого десятилетия, говорится в обзоре Julius Baer. Опережающие прибыльность и выручка американских компаний по сравнению с корпоративным сектором в...    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 13:55
Финал года на российском рынке акций развеял первоначальный пессимизм - ИК "Фридом Финанс"
Финал года на российском рынке акций развеял первоначальный пессимизм, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Конец года складывается для инвесторов исключительно удачно, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Индекс Мосбиржи...    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 13:12
S&P500 будет торговаться в диапазоне 3220-3230 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
S&P500 будет торговаться в диапазоне 3220-3230 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Торги на ведущих фондовых площадках характеризуются слабой активностью из-за праздников в Европе и США. Часть бирж по-прежнему закрыта. Конец года не обещает сюрпризов, отмечает аналитик Ален...    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 12:34
Ренессанс Капитал поднял оценку акций ФСК на 3%, подтвердив рекомендацию "держать"
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) с 0,191 рубля до 0,196 рубля за штуку, включив в модель оценки компании новые прогнозы ее менеджмента, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была...    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 12:03
Газпромбанк провел переоценку электрогенерирующих компаний, в фаворитах Интер РАО, Юнипро, РусГидро
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков Игоря Гончарова и Дениса Степанова. По итогам переоценки для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) рекомендация была повышена с "нейтрально" до "выше рынка", а для акций...    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 11:37
Рынок акций РФ утром просел по индексам на отсечке Норникеля, внешние сигналы позитивны
Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг просел по индексам из-за отсечки дивидендов в бумагах "Норникеля" с учетом расчетов "Т+2", внешние рынки после празднования католического Рождества подают позитивные сигналы.    читать дальше
.
26 декабря 2019 года 10:48
Рубль имеет неплохие шансы сохраниться вблизи текущих отметок до конца года - "Нордеа банк"
Рубль имеет неплохие шансы сохраниться вблизи текущих отметок до конца года, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Рубль остается вблизи максимально крепких отметок в рамках текущего года (вблизи 61,8 в паре с долларом и 68,5 в паре с евро). На текущей рождественской неделе на рынке фактически...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.