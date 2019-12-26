Давление на китайский юань в 2020 году будет снижаться - Julius Baer

Ослабление китайского юаня в 2020 году замедлится; в то время как осторожная политика денежно-кредитного стимулирования для поддержки роста ВВП останется негативным фактором для юаня, действие других факторов давления в следующем году ослабнет, отмечается в комментарии Julius Baer.

"Мы ожидаем поэтапной стабилизации циклических экономических факторов в 2020 году благодаря продолжению осторожной политики смягчения, достижению дна глобальной рецессией в производственном секторе и деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем. - прогнозируют эксперты Julius Baer. - Хотя мы не считаем, что Китай будет реализовывать полномасштабную программу денежно-кредитного стимулирования, чтобы стабилизировать замедление экономики в 2020 году понадобится дальнейшее стимулирование экономики помимо уже проведенных в 2019 году сокращений нормы обязательных резервов и ряда ставок Народного банка Китая". Китайское руководство будет поддерживать стабильность валюты, чтобы избежать обвинений в стратегической девальвации, связанной с конфликтом с США, а также существенного оттока валюты, считают аналитики Julius Baer . До сих пор динамика валютных резервов Китая оставалась довольно сбалансированной, что говорит о том, что Китай не создал системного понижательного давления на валюту и не был вынужден бороться с активным оттоком капитала. Риском снижения нашего прогноза является возобновление роста напряженности во внешнеторговом конфликте, а также более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики.

"2019 год стал довольно турбулентным годом для китайского юаня, - напоминают эксперты Julius Baer. - Неустойчивые темпы роста китайской экономики и связанные с этим меры денежно-кредитного стимулирования, а также внешние негативные факторы, связанные с торговым конфликтом с США и глобальной рецессией в производственном секторе, стали ключевыми драйверами ослабления юаня".