Циклическое улучшение экономического роста в 2020 году ослабит позиции доллара США - Julius Baer

Дружественный циклический фон в 2020 году бросит вызов структурным поддерживающим факторам для доллара США (USD), которые действовали в конце этого десятилетия, говорится в обзоре Julius Baer. Опережающие прибыльность и выручка американских компаний по сравнению с корпоративным сектором в остальном мире в последние десять лет являлись магнитом для капиталов, что привело к повышенной доходности ценных бумаг, номинированных в долларах США, и структурному укреплению американской валюты.

"Поддержка доллара США за последние два возобновилась благодаря преимуществу процентных ставок, опережающему росту экономики США и присущим американской валюте характеристикам защитного актива, - указывают эксперты Julius Baer. - Эти факторы помогли доллару вернуться к тренду роста после значительной коррекции в 2017 году, когда темпы роста глобального ВВП были высокими. В будущем мы ожидаем, что все факторы поддержки, которые мы наблюдали в последние два года, станут терять свою силу. Текущая ключевая ставка в США на 75 б.п. ниже, чем год назад, глобальный рост должен ускориться в 2020 году, а спрос на защитные активы может стать более умеренным".

Европейские циклические валюты, такие как евро (EUR), фунт стерлингов (GBP) и шведская крона (SEK), вероятнее всего, почувствуют поддержку, когда темпы экономического роста во всем мире ускорятся по сравнению с США, отмечается в обзоре Julius Baer. Дополнительной поддержкой для европейских валют по отношению к доллару США в 2020 году станет переход к новым мерам экономического регулирования. Сильная зависимость от смягчения денежно-кредитной политики при сохранении мер жестких бюджетных ограничений сильно способствовала ослаблению EUR в прошлом.

"Теперь есть большой шанс, что ситуация изменится. Еврозона, Швеция и Великобритания переходят от мер жесткой бюджетной экономии к эспансионистской фискальной политике, в то время как в США практически не осталось пространства для поддержки экономического роста мерами бюджетно-кредитной политики. Экспансионистская фискальная политика, которая снижает необходимость смягчения денежно-кредитной политики, как правило, поддерживает валюту", - заключают аналитики Julius Baer.