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26 декабря 2019 года 13:55
Финал года на российском рынке акций развеял первоначальный пессимизм - ИК "Фридом Финанс"
Финал года на российском рынке акций развеял первоначальный пессимизм, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Конец года складывается для инвесторов исключительно удачно, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Индекс Мосбиржи с начала года прибавил более 25%, а с учетом дивиденда на акции его рост составляет около 35%. Еще выше доходность долларовых индексов: более 40% без учета дивидендов и свыше 50% полной доходности с начала года. Это второе место в рейтинге доходности рынков после индекса Atex, но до конца года еще неделя, а разрыв между лидерами менее 5 п.п., отмечает Г. Ващенко. "Стоит отметить, что ранее подобный рывок российский рынок демонстрировал в 1999-м и 2009 годах, то есть ровно 10 и 20 лет назад. Нынешний бум на фондовом рынке связан с как положительной динамикой на внешних площадках, так и с тем, что не реализовались риски, в первую очередь, ценовые. Котировки нефти и металлов не обрушились, к тому же произошли позитивные сдвиги: ведущие рейтинговые агентства вернули России инвестиционный рейтинг. Это настоящий бум частных и коллективных инвестиций, - комментирует ситуацию специалист ИК "Фридом Финанс". - Мы не ожидаем потрясений в январе, рыночная динамика в целом будет зависеть от внешнего фона. В ближайшие две недели не публикуется важной статистики. В России активность будет низкой даже в торговые дни, поскольку они совпадают с общегосударственными новогодними каникулами. Ралли, вероятно, вскоре закончится и уступит место технической коррекции или "боковому" движению".
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26 декабря 2019 года 19:32
Рубль развернулся вниз и заметно снижается к доллару и евро на фиксации прибыли после заметного роста в предыдущие дни
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.26 декабря 2019 года 19:19
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.26 декабря 2019 года 18:46
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.26 декабря 2019 года 18:00
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.26 декабря 2019 года 17:02
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.26 декабря 2019 года 16:19
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.26 декабря 2019 года 15:32
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.26 декабря 2019 года 14:53
Дружественный циклический фон в 2020 году бросит вызов структурным поддерживающим факторам для доллара США (USD), которые действовали в конце этого десятилетия, говорится в обзоре Julius Baer. Опережающие прибыльность и выручка американских компаний по сравнению с корпоративным сектором в... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:12
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