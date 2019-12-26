Рынок акций РФ утром просел по индексам на отсечке Норникеля, внешние сигналы позитивны

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг просел по индексам из-за отсечки дивидендов в бумагах "Норникеля" с учетом расчетов "Т+2", внешние рынки после празднования католического Рождества подают позитивные сигналы.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3023,73 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1541,84 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 61,78 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-3,8%, до 19,128 тыс. рублей; дивиденды за III квартал составляют 604,09 рубля на акцию), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Выросли рублевые акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5% и +0,6% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

В США накануне биржи не работали в связи с рождественскими праздниками, в Азии в четверг на работающих рынках преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Биржи Гонконга и Австралии в четверг были закрыты в связи с рождественскими праздниками, также продолжаются выходные в Европе (закрыты биржи Германии, Великобритании, Франции).

В центре внимания трейдеров остается торговое соглашение США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители. Так, министр иностранных дел КНР Ван И в интервью китайским СМИ подчеркнул, что договоренности по первой фазе соглашения могут свидетельствовать о том, что все спорные вопросы между государствами возможно и следует решать путем переговоров.

Нефть утром в четверг умеренно растет на фоне данных о сокращении запасов в США и оптимизма по поводу торговой сделки Вашингтона и Пекина, накануне рынок был закрыт в связи с празднованием католического Рождества. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,27 за баррель (+0,2%), февральская цена WTI - $61,29 за баррель (+0,3%).

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Минэнерго США о запасах выйдут в пятницу.

Аналитики отмечают, что цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 года, поскольку действия ОПЕК+ по сокращению добычи будут уравновешены ростом производства в других странах, а перспективы спроса неясны. Они прогнозируют подорожание нефти в середине года на фоне повышения спроса со стороны развивающихся стран и мер ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых запасов сырья, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в отсутствие западных игроков рынок акций РФ накануне не показал сильных движений - это означает, что своих внутренних драйверов роста нет. Акции "Норникеля" утром в четверг просели из-за отсечки дивидендов - обычно бумаги ГМК очень быстро закрывают дивидендный "гэп", но пока нет уверенности, что это произойдет и в данном случае из-за негативной конъюнктуры рынка металлов.

Стоимость нефти подошла к верхней границе восходящего канала от начала октября. Для его пробоя нужны новые драйверы, например, сильное снижение запасов в США. Но и в этом случае шансы на полноценный пробой и уход котировок Brent в район $70 за баррель невелики. Поэтому покупать нефть при данных ценах очень рискованно.

В целом рынок акций РФ значительно снял техническую перекупленность и готов вновь двинуться вверх. Вероятность увидеть рублевый индикатор МосБиржи в районе 3100 пунктов в первых числах нового года велика, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, сигналы с мировых фондовых площадок в основном оптимистичны. Позитивом для рынков стали данные Mastercard о росте онлайн-продаж в США (без учета автомобилей) в период праздничных распродаж (с 1 ноября по 25 декабря) на 3,4%, до рекордного максимума. Данный фактор говорит о высокой покупательской способности американских потребителей.

Ближайшими поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают отметки 3020 и 1535 пунктов соответственно. С технической точки зрения рынки готовы скорректироваться вниз, но будут ждать для этого подходящего момента. Активность на российском рынке акций, вероятно, вырастет к концу торгов с открытием американских площадок, которые могут дать рискованным активам некоторый импульс к росту ввиду оптимистичных данных по праздничным онлайн-продажам. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3010-3045 пунктов, полагает Кожухова.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть Brent может продолжить рост в направлении $68 за баррель, так как для этого есть повод в виде отчета API о существенном сокращении запасов нефти в США.

С 1 января ОПЕК+ начнет приводить добычу нефти в соответствие с договоренностями по сокращению производства до 1,7 млн баррелей в сутки. Китай увеличил квоты на импорт нефти для частных компаний. Власти разрешили импортировать до 103,83 млн тонн нефти, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Рынки также продолжают верить в то, что торговое соглашение первой фазы между США и КНР позволит мировой экономике стабилизироваться в будущем году или даже ускорить свой рост. На российском горизонте также есть интересные новости: накануне вечером президент РФ Владимир Путин заявил, что у РФ есть судно, которое позволит завершить прокладку трубопровода "Северный поток 2" самостоятельно. Глава Газпромбанка (MOEX: GZPR) Андрей Акимов сообщил, что в консорциум инвесторов, которые в этом году купили около 6,6% акций "Газпрома", также входили пенсионные фонды. Данное заявление проливает свет на масштабные сделки по продаже акций "Газпрома" ниже рыночной цены по схеме "всё или ничего".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин накануне представил план приватизации активов в государственной собственности до 2022 года. В частности, кроме сотен других предприятий и активов, предполагается сокращение доли государства в семи крупнейших обществах: это "Совкомфлот", ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, "Росспиртпром", "Алмазювелирэкспорт", "Кизлярский коньячный завод", отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром просели акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,9% и -2,5% "префы"), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-0,6%), акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-0,6%).

Подорожали бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6,5%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+6%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+2,3%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+1,9%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+1,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,401 млрд рублей (из них 1,992 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля").